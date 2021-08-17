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ЗМІ: "Північний потік-2" буде добудований 23 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Будівництво російського газопроводу “Північний потік-2” завершиться 23 серпня. Про це повідомив німецький телеканал Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

За даними телеканалу, будівництво російського газопроводу планують завершити 23 серпня.

Очікується, що російський газ, отриманий по “Північному потоку-2”, будуть перекачувати до Німеччини, Нідерланди, а також у північні регіони Італії.

Контекст

В цей день в Україні, в обхід якої прокладений трубопровід, відбудеться саміт під назвою “Кримська платформа”.

Захід має зібрати лідерів різних держав. На даний момент будь-яких офіційних подробиць про закінчення будівництва “Північного потоку-2” немає.

Україна виступає проти будівництва і запуску російського газопроводу “Північний потік-2”, оскільки він з’єднає Росію і Європу в обхід української території. Запуск газопроводу буде загрожувати майбутньому транзиту російського газу через Україну, а також складе ризики для безпеки нашої держави.

Раніше посол Росії в Німеччині заявив, що “Північний потік-2” добудують “за лічені тижні”.

Проект “Північний потік-2” передбачає спорудження двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Пропускна здатність кожної — 27,5 млрд кубометрів на рік. Новий газопровід подвоїть потужність першого “Північного потоку”, маршрут якого в основному і повторить.

США і Німеччина 21 липня досягли угоди по проекту “Північний потік-2”. Зокрема, Вашингтон визнав, що санкції не зупинять його реалізацію, а Берлін зобов’язався домагатися продовження транзиту російського газу по території України. Американська влада разом з тим залишила за собою право вживати заходів у разі “використання Росією енергетики як геополітичної зброї в Європі” і агресії відносно України, заявили в Держдепартаменті.

Україна і Польща вважають, що відмова від спроб зупинити будівництво газопроводу поглиблює кризу.

Російська сторона неодноразово заявляла, що нібито ніколи не використовувала енергоресурси як інструмент тиску.

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