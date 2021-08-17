ЗМІ: "Північний потік-2" буде добудований 23 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Будівництво російського газопроводу “Північний потік-2” завершиться 23 серпня. Про це повідомив німецький телеканал Deutsche Welle, пише УНН.
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За даними телеканалу, будівництво російського газопроводу планують завершити 23 серпня.
Очікується, що російський газ, отриманий по “Північному потоку-2”, будуть перекачувати до Німеччини, Нідерланди, а також у північні регіони Італії.
Контекст
В цей день в Україні, в обхід якої прокладений трубопровід, відбудеться саміт під назвою “Кримська платформа”.
Захід має зібрати лідерів різних держав. На даний момент будь-яких офіційних подробиць про закінчення будівництва “Північного потоку-2” немає.
Україна виступає проти будівництва і запуску російського газопроводу “Північний потік-2”, оскільки він з’єднає Росію і Європу в обхід української території. Запуск газопроводу буде загрожувати майбутньому транзиту російського газу через Україну, а також складе ризики для безпеки нашої держави.
Раніше посол Росії в Німеччині заявив, що “Північний потік-2” добудують “за лічені тижні”.
Проект “Північний потік-2” передбачає спорудження двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Пропускна здатність кожної — 27,5 млрд кубометрів на рік. Новий газопровід подвоїть потужність першого “Північного потоку”, маршрут якого в основному і повторить.
США і Німеччина 21 липня досягли угоди по проекту “Північний потік-2”. Зокрема, Вашингтон визнав, що санкції не зупинять його реалізацію, а Берлін зобов’язався домагатися продовження транзиту російського газу по території України. Американська влада разом з тим залишила за собою право вживати заходів у разі “використання Росією енергетики як геополітичної зброї в Європі” і агресії відносно України, заявили в Держдепартаменті.
Україна і Польща вважають, що відмова від спроб зупинити будівництво газопроводу поглиблює кризу.
Російська сторона неодноразово заявляла, що нібито ніколи не використовувала енергоресурси як інструмент тиску.