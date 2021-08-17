СМИ: "Северный поток-2" будет достроен 23 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Строительство российского газопровода “Северный поток-2” завершится 23 августа. Об этом сообщил немецкий телеканал Deutsche Welle, пишет УНН.
Детали
По данным телеканала, строительство российского газопровода планируют завершить 23 августа.
Ожидается, что российский газ, полученный по “Северному потоку-2”, будут перекачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.
Контекст
В этот день в Украине, в обход которой проложен трубопровод, состоится саммит под названием “Крымская платформа”.
Мероприятие должно собрать лидеров разных государств. На данный момент каких-либо официальных подробностей об окончании строительства “Северного потока-2” нету.
Украина выступает против строительства и запуска российского газопровода “Северный поток-2”, поскольку он соединит Россию и Европу в обход украинской территории. Запуск газопровода будет угрожать будущему транзита российского газа через Украину, а также составит риски для безопасности нашего государства.
Ранее посол России в Германии заявил, что “Северный поток-2” достроят “за считанные недели”.
Проект “Северный поток-2” предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого “Северного потока”, маршрут которого в основном и повторит.
США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту “Северный поток-2”. В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае “использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе” и агрессии в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте.
Украина и Польша считают, что отказ от попыток остановить строительство газопровода углубляет кризис.
Российская сторона неоднократно заявляла, что якобы никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.