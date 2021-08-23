Лавров вирішив назвати "вигоди", які отримає Європа від реалізації "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Газопровід “Північний потік-2” нібито зміцнить енергетичну безпеку Європи на десятиліття вперед, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet, пише УНН.
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“У стратегічному плані „Північний потік-2“ зміцнить енергобезпеку Європи на десятиліття вперед. Саме тому зацікавлені в проекті європейські столиці твердо виступають за завершення будівництва газопроводу”, — вказав глава російського МЗС.
Міністр вирішив сказати, що “завдяки газопроводу” поставки газу європейським споживачам можна буде здійснювати за найкоротшим шляхом. Це знизить “екологічний слід” від його транспортування.
“Твердження про те, що газопровід збільшить залежність Європи від поставок російського газу, безпідставні. На наш погляд, краще говорити про позитивну взаємозалежність, оскільки Росія також зацікавлена в тому, щоб європейці купували її продукцію і, де це доречно, джерела енергії”, — заявив Лавров.
За його словами, Росія розглядає будівництво газопроводу як виключно взаємовигідний, комерційний проект.
Раніше
США ввели санкції проти російських компаній “Нобіліті” і “Константа”, а також проти суден “Іван Сидоренко” і “Остап Шеремета” через будівництво газопроводу “Північний потік-2”.
Також президент США Джо Байден підписав в п’ятницю, 20 серпня, указ, що дозволяє вашингтонській адміністрації вводити санкції щодо деяких російських трубопроводів, призначених для експорту енергоносіїв.
Напередодні ЗМІ повідомляли, що будівництво російського газопроводу “Північний потік-2” завершиться 23 серпня.