Лавров решил назвать "выгоды", которые получит Европа от реализации "Северного потока-2"

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Газопровод “Северный поток-2” якобы укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, пишет УНН.

Детали

“В стратегическом плане „Северный поток-2“ укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода”, — указал глава российского МИДа.

Министр решил сказать, что “благодаря газопроводу” поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути. Это снизит “экологический след” от его транспортировки.

“Утверждения о том, что газопровод увеличит зависимость Европы от поставок российского газа, безосновательны. На наш взгляд, лучше говорить о положительной взаимозависимости, поскольку Россия также заинтересована в том, чтобы европейцы покупали ее продукцию и, где это уместно, источники энергии”, — заявил Лавров.

По его словам, Россия рассматривает строительство газопровода как исключительно взаимовыгодный, коммерческий проект.

Ранее

США ввели санкции против российских компаний “Нобилити” и “Константа”, а также против судов “Иван Сидоренко” и “Остап Шеремета” из-за строительства газопровода “Северный поток-2”.

Также президент США Джо Байден подписал в пятницу, 20 августа, указ, позволяющий вашингтонской администрации вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

Накануне СМИ сообщали, что строительство российского газопровода “Северный поток-2” завершится 23 августа.

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