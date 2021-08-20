США ввели санкції проти суден та компаній через "Північний потік-2". Білий дім також буде вводити санкції проти трубопроводів РФ

Деталі

Обидва судна пов’язані з “Нобіліті”, уточнили в відомстві.

“Всі фінансові операції і види діяльності, заборонені виконавчим указом від 20 серпня 2021 року і Законом про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року..., за участю Федеральної державної бюджетної установи „Морська рятувальна служба“ (МРС) або будь-якої організації, в якій МРС прямо або побічно належить 50% або більше акцій, які не пов’язані з будівництвом проекту трубопроводу „Північний потік-2“, проекту трубопроводу „Турецький потік“ або будь-якого проекту, який є наступником будь-якого з цих проектів, дозволяються”, — йдеться документі.

Таким чином, фінансове відомство оновило генеральну ліцензію, яка була видана “Морсрятслужбі” 21 травня.

Указ Байдена

Президент США Джо Байден підписав в п’ятницю указ, що дозволяє вашингтонській адміністрації вводити санкції щодо деяких російських трубопроводів, призначених для експорту енергоносіїв.

“Я видав указ про вжиття додаткових заходів щодо деяких російських трубопроводів, призначених для експорту енергоносіїв, в зв’язку з надзвичайним станом в країні, оголошеному в указі 14024 від 15 квітня 2021 року у зв’язку з незвичайною і надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, створюваній певною згубною зовнішньою діяльністю уряду Російської Федерації”, — заявив американський лідер у листі лідерам Конгресу.

Як повідомляє президент США, “указ спрямований проти певних російських проектів по будівництву трубопроводів, призначених для експорту енергоносіїв, які покликані розширити вплив Росії на енергетичні ресурси Європи, що послабить європейську енергетичну безпеку — в тому числі України і країн східного флангу НАТО і ЄС — і тим самим створить загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США”.

Як пояснив Байден, указ дозволяє держсекретареві за погодженням з міністром фінансів США блокувати власність іноземних осіб “за участь у певній діяльності або за надання певних послуг для сприяння будівництву газопроводу „Північний потік-2“, крім іншого”.

Раніше

Напередодні ЗМІ повідомляли, що будівництво російського газопроводу “Північний потік-2” завершиться 23 серпня.