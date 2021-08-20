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США ввели санкции против судов и компаний из-за "Северного потока-2". Белый дом также будет вводить санкции против трубопроводов РФ

Киев  •  УНН

 • 30262 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. США ввели санкции против российских компаний “Нобилити” и “Константа”, а также против судов “Иван Сидоренко” и “Остап Шеремета” из-за строительства газопровода “Северный поток-2”. Об этом говорится на сайте Минфина США, пишет УНН.

Детали

Оба судна связаны с “Нобилити”, уточнили в ведомстве.

“Все финансовые операции и виды деятельности, запрещенные исполнительным указом от 20 августа 2021 года и Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года..., с участием Федерального государственного бюджетного учреждения „Морская спасательная служба“ (МСС) или любой организации, в которой МСС прямо или косвенно принадлежит 50% или более акций, которые не связаны со строительством проекта трубопровода „Северный поток-2“, проекта трубопровода „Турецкий поток“ или любого проекта, который является преемником любого из этих проектов, разрешаются”, — говорится документе.

Таким образом, финансовое ведомство обновило генеральную лицензию, которая была выдана “Морспасслужбе” 21 мая.

Указ Байдена

Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, позволяющий вашингтонской администрации вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

“Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленном в указе 14024 от 15 апреля 2021 года в связи с необычайной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой определенной пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации”, — заявил американский лидер в письме лидерам Конгресса.

Как сообщает президент США, “указ направлен против определенных российских проектов по строительству трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, которые призваны расширить влияние России на энергетические ресурсы Европы, что ослабит европейскую энергетическую безопасность — в том числе Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС — и тем самым создаст угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США”.

Как пояснил Байден, указ позволяет госсекретарю по согласованию с министром финансов США блокировать собственность иностранных лиц “за участие в определенной деятельности или за оказание определенных услуг для содействия строительству газопровода „Северный поток-2“, помимо прочего”.

Ранее

Накануне СМИ сообщали, что строительство российского газопровода “Северный поток-2” завершится 23 августа.

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