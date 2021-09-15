Лавров назвав терміни отримання дозволу на запуск "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Процес отримання дозволу на запуск газопроводу “Північний потік-2” від німецького регулятора може бути завершений до початку 2022 року. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ), пише УНН.
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“Роботи усі завершені, зараз йде процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора. Процес, як з’ясовується, за німецьким законодавством нешвидкий, по-моєму, чотири місяці, початок 2022 року позначається”, — сказав Лавров.
Заяви про “напади” на трубопровід
“Я не сумніваюся, що продовжаться спроби на цей газопровід нападати”, — сказав він в середу журналістам.
Контекст
Роботи з укладання труб “Північного потоку-2” завершилися 6 вересня, через чотири дні “Газпром” повідомив про завершення будівництва газопроводу.
Раніше “Північний потік-2” наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з’єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.
Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.
Спочатку передбачалося, що в 2019 році “Північний потік-2” буде запущений в експлуатацію. “Північний потік-2” неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив “про відплату”, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.