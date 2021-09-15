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Лавров назвал сроки получения разрешения на запуск "Северного потока-2"

Лавров назвал сроки получения разрешения на запуск "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 25608 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Процесс получения разрешения на запуск газопровода “Северный поток-2” от немецкого регулятора может быть завершен к началу 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), пишет УНН.

Цитата

“Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается”, — сказал Лавров.

Заявления о “нападениях” на трубопровод

“Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать”, — сказал он в среду журналистам.

Контекст

Работы по укладке труб “Северного потока-2” завершились 6 сентября, спустя четыре дня “Газпром” сообщил о завершении строительства газопровода.

Ранее “Северный поток-2” приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.

Оператору также требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Первоначально предполагалось, что в 2019 году “Северный поток-2” будет запущен в эксплуатацию. “Северный поток-2” неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в котором предупредил “о возмездии”, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.

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