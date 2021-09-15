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Лавров заявил, что "Украина что-то постоянно клянчит" в контексте "Северного потока-2"

Лавров заявил, что "Украина что-то постоянно клянчит" в контексте "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 24880 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Украина якобы “все время что-то клянчит”, по мнению Моквы — Киеву “следовало бы иметь достоинство”, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. В качестве “примера” он привел ситуацию со строительством “Северного потока-2”, против которого выступала украинская сторона, пишет УНН.

Детали

“Конечно, наши украинские друзья все время пытаются вывести эту тему на уровень такой истерики. Это у них привычка, это вошло в правило у них — что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот „Северный поток-2“ — нет, остановите, а не сможете остановить, тогда давайте нам деньги в качестве компенсации. Давайте положим на бумагу, что, если русские что-то сделают с „Северным потоком-2“, когда он будет функционировать, тогда сразу что-то русским сделаете в ответ... И пустите нас в НАТО, пустите нас в Евросоюз, мы давно готовы, не надо придумать политических отговорок. Вот клянчат и клянчат”, — заявил Лавров журналистам в Душанбе после встречи министров Организации Договора о коллективной безопасности .

Глава российской дипломатии решил заявить, что “страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство”.

“Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой”, — сказал Лавров.

Ранее

Лавров назвал сроки получения разрешения на запуск “Северного потока-2”. При этом накануне советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook высказала мнение, что заявления России относительно сроков запуска “Северного потока-2” далеки от реальности.

Контекст

Работы по укладке труб “Северного потока-2” завершились 6 сентября, спустя четыре дня “Газпром” сообщил о завершении строительства газопровода.

Ранее “Северный поток-2” приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.

Оператору также требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Первоначально предполагалось, что в 2019 году “Северный поток-2” будет запущен в эксплуатацию. “Северный поток-2” неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в котором предупредил “о возмездии”, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.

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