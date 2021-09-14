Заяви Росії щодо термінів запуску "Північного потоку - 2" далекі від реальності – Зеркаль

Зеркаль нагадала, що “Газпром” планує розпочати експлуатацію газопроводу вже з жовтня по першій нитці, а з грудня — вже по обох.

Цитата

“Це версія, яка дуже подобається російським можновладцям, та розкручується у ЗМІ, є далекою від реальності. Так само як і позиція „Газпрому“, який продовжує вдавати, що європейські правила до нього не застосовуються, незважаючи на рішення Німецького регулятора та суду. При цьому запуск ПП2 неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи. І усі спекуляції на кшталт „запустимо уже“ не мають ніякого сенсу”, — написала Зеркаль.

Деталі

Вона зазначила, що починаючи з 8 вересня у BNetzA є чотири місяці для розгляду заявки і підготовки звіту (до 8 січня 2022 року).

“Далі німецький регулятор передає його Єврокомісії, що передбачено зміненою Директивою про газ. ЄК має два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи ПП2 без дозволів призведе до застосування санкцій до нього”, — розповіла Зеркаль.

Вона додала, що ПП2 повинен пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію. Тривалість етапу-до трьох місяців.

“Правда є ще одне „технічне“ питання. До моменту фізичного запуску газу по трубі, ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме ПП2 і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість етапу — від одного місяця до одного року. Як не крути кубика, а заяви про повноцінний запуск проекту 1 жовтня дещо переоцінені”, — підсумувала Зеркаль.

Доповнення

“Газпром” повідомив, що будівництво газопроводу “Північний потік-2” було повністю завершено вранці 10 вересня.

Раніше “Північний потік-2” наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з’єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.

Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Спочатку передбачалося, що в 2019 році “Північний потік-2” буде запущений в експлуатацію. “Північний потік-2” неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив “про відплату”, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.

Додамо, що німецький національний регулятор — Федеральне агентство по мережах (Bundesnetzagentur) — отримав від компанії Nord Stream 2 AG, яка займатиметься експлуатацією газопроводу “Північний потік — 2”, документи на її сертифікацію в якості незалежного оператора транспортної системи.