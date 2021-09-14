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Заявления России относительно сроков запуска "Северного потока - 2" далеки от реальности - Зеркаль

Заявления России относительно сроков запуска "Северного потока - 2" далеки от реальности - Зеркаль

Киев  •  УНН

 • 24320 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Заявления России о сроках запуска газопровода "Северный поток - 2" далеки от реальности. Такое мнение высказала советник министра энергетики Елена Зеркаль на своей странице в Facebook, передает УНН.

Зеркаль напомнила, что "Газпром" планирует начать эксплуатацию газопровода уже с октября по первой нитке, а с декабря - уже по обоим.

Цитата

"Это версия, которая очень нравится российским властям, и раскручивается в СМИ, далека от реальности. Так же как и позиция "Газпрома", который продолжает делать вид, что европейские правила к нему не применяются, несмотря на решение Немецкого регулятора и суда. При этом запуск ПП2 невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газотранспортной системы. И все спекуляции вроде "запустим уже" не имеют никакого смысла", - написала Зеркаль.

Детали

Она отметила, что начиная с 8 сентября в BNetzA есть четыре месяца для рассмотрения заявки и подготовки отчета (до 8 января 2022 года).

"Далее немецкий регулятор передает его Еврокомиссии, что предусмотрено измененной Директивой о газе. ЕК имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы ПП2 без разрешений приведет к применению санкций к нему", - рассказала Зеркаль.

Она добавила, что ПП2 должен пройти внутреннюю проверку на предыдущее введение в эксплуатацию. Продолжительность этапа - до трех месяцев.

"Правда есть еще один "технический" вопрос. К моменту физического запуска газа по трубе, эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификаторов. Nord Stream 2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать ПП2 и вовлечена ли эта компания к процессу предварительной проверки. Продолжительность этапа - от одного месяца до одного года. Как не крути кубик, а заявления о полноценном запуске проекта 1 октября несколько переоценены", - подытожила Зеркаль.

Дополнение

"Газпром" сообщил, что строительство газопровода "Северный поток-2" было полностью завершено утром 10 сентября.

Ранее "Северный поток-2" приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.

Оператору также требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Сначала предполагалось, что в 2019 году "Северный поток-2" будет запущен в эксплуатацию. "Северный поток-2" неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в котором предупредил "о возмездии", если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.

Добавим, что немецкий национальный регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - получил от компании Nord Stream 2 AG, которая будет заниматься эксплуатацией газопровода "Северный поток - 2", документы на ее сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы.

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