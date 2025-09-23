Латвія проводить масштабні антитерористичні навчання за участю НАТО та Канади

$41.380.13
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52 • 13671 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 18547 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45 • 34309 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 37843 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 38982 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 58108 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 67759 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 62649 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30318 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури 22 вересня, 23:15
росіяни розбудовують на ТОТ мережу телерадіомовлення 22 вересня, 23:54
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на Київщині 23 вересня, 01:12
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів 23 вересня, 01:48
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларів 23 вересня, 02:44
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки 08:45
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання 07:45
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів 05:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду 22 вересня, 11:26
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 58101 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Махмуд Аббас
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Білий дім
Казахстан
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду 22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США 22 вересня, 10:56
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда 22 вересня, 05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними 19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі 19 вересня, 14:24
The Guardian
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
Tesla Model Y
Шахед-136

Латвія проводить масштабні антитерористичні навчання за участю НАТО та Канади

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У Латгалії вперше проходять масштабні державні антитерористичні навчання Dinaburg 2025 під керівництвом Служби держбезпеки. У них беруть участь понад 500 учасників, включаючи представників НАТО та Королівських ВПС Канади.

Латвія проводить масштабні антитерористичні навчання за участю НАТО та Канади

В Латвійському регіоні Латгалія вперше проходять масштабні державні антитерористичні навчання під керівництвом Служби держбезпеки. Навчання під назвою Dinaburg 2025 відпрацьовує реакцію на терористичні загрози в умовах, максимально наближених до реальності, із залученням сил і спецпідрозділів національного та міжнародного рівня. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

23 вересня у місті Даугавпілс Служба держбезпеки Латвії проводить державні антитерористичні навчання Dinaburg 2025. Це перший випадок проведення таких масштабних тренувань у регіоні Латгалія. Їхня мета – перевірити готовність різних структур до швидкого реагування та взаємодії під час терористичних загроз у різних регіонах країни.

Як повідомляє Delfi, сценарій навчань передбачає умовну терористичну атаку під час публічного заходу, внаслідок якої є поранені та заручники.

Екстрені служби відпрацьовують фільтрацію людей на місці події, затримання терористів, звільнення заручників, слідчі дії, надання першої медичної допомоги та психологічну підтримку постраждалим. Уперше окремо відпрацьовується захист та евакуація високопосадовців у разі загрози.

Естонія будує 40-кілометровий протитанковий рів на кордоні з росією16.09.25, 14:37 • 3449 переглядiв

У навчаннях залучено понад 500 учасників із VDD, Державної поліції, Служби невідкладної медичної допомоги, пожежно-рятувальних служб, прикордонної охорони, Національних збройних сил, а також прокуратури та Міністерства закордонних справ. Вперше беруть участь представники багатонаціональної бригади НАТО в Латвії та гелікоптери CH-146 Griffon Королівських військово-повітряних сил Канади. Спостерігачами виступають представники Польщі.

Гелікоптер CH-146 Griffon
Гелікоптер CH-146 Griffon

Особливу роль у навчаннях виконують спецпідрозділи латвійських структур – антитерористичний підрозділ OMEGA, спецназ НВС Латвії та спецназ Держприкордонної охорони Sigma. Курсанти коледжу прикордонної охорони грають ролі постраждалих та заручників для максимальної реалістичності сценарію.

Повітряна тривога в Німеччині: по всій країні проходить тестування систем оповіщення про небезпеку11.09.25, 13:00 • 2932 перегляди

Перед початком повномасштабних тренувань VDD провела інформаційний семінар та "настільні навчання" для регіональних підрозділів. Мешканців і гостей Даугавпілса попередили про посилений рух оперативного транспорту, низькі прольоти гелікоптерів та локальні обмеження руху з організованими об’їзними маршрутами.

Навчання Dinaburg 2025 – чотирнадцяті в серії державних антитерористичних тренувань, які VDD проводить з 2007 року, і відзначаються високим рівнем підготовки та інтеграції національних та міжнародних сил.

На узбережжі Латвії виявили хвостову частину російського дрона "Гербера"18.09.25, 21:54 • 3883 перегляди

Степан Гафтко

Латвія
НАТО
Німеччина
Польща