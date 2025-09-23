Латвія проводить масштабні антитерористичні навчання за участю НАТО та Канади
Київ • УНН
У Латгалії вперше проходять масштабні державні антитерористичні навчання Dinaburg 2025 під керівництвом Служби держбезпеки. У них беруть участь понад 500 учасників, включаючи представників НАТО та Королівських ВПС Канади.
В Латвійському регіоні Латгалія вперше проходять масштабні державні антитерористичні навчання під керівництвом Служби держбезпеки. Навчання під назвою Dinaburg 2025 відпрацьовує реакцію на терористичні загрози в умовах, максимально наближених до реальності, із залученням сил і спецпідрозділів національного та міжнародного рівня. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.
Деталі
23 вересня у місті Даугавпілс Служба держбезпеки Латвії проводить державні антитерористичні навчання Dinaburg 2025. Це перший випадок проведення таких масштабних тренувань у регіоні Латгалія. Їхня мета – перевірити готовність різних структур до швидкого реагування та взаємодії під час терористичних загроз у різних регіонах країни.
Як повідомляє Delfi, сценарій навчань передбачає умовну терористичну атаку під час публічного заходу, внаслідок якої є поранені та заручники.
Екстрені служби відпрацьовують фільтрацію людей на місці події, затримання терористів, звільнення заручників, слідчі дії, надання першої медичної допомоги та психологічну підтримку постраждалим. Уперше окремо відпрацьовується захист та евакуація високопосадовців у разі загрози.
У навчаннях залучено понад 500 учасників із VDD, Державної поліції, Служби невідкладної медичної допомоги, пожежно-рятувальних служб, прикордонної охорони, Національних збройних сил, а також прокуратури та Міністерства закордонних справ. Вперше беруть участь представники багатонаціональної бригади НАТО в Латвії та гелікоптери CH-146 Griffon Королівських військово-повітряних сил Канади. Спостерігачами виступають представники Польщі.
Особливу роль у навчаннях виконують спецпідрозділи латвійських структур – антитерористичний підрозділ OMEGA, спецназ НВС Латвії та спецназ Держприкордонної охорони Sigma. Курсанти коледжу прикордонної охорони грають ролі постраждалих та заручників для максимальної реалістичності сценарію.
Перед початком повномасштабних тренувань VDD провела інформаційний семінар та "настільні навчання" для регіональних підрозділів. Мешканців і гостей Даугавпілса попередили про посилений рух оперативного транспорту, низькі прольоти гелікоптерів та локальні обмеження руху з організованими об’їзними маршрутами.
Навчання Dinaburg 2025 – чотирнадцяті в серії державних антитерористичних тренувань, які VDD проводить з 2007 року, і відзначаються високим рівнем підготовки та інтеграції національних та міжнародних сил.
