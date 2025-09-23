$41.380.13
Латвия проводит масштабные антитеррористические учения с участием НАТО и Канады

Киев • УНН

 • 216 просмотра

В Латгалии впервые проходят масштабные государственные антитеррористические учения Dinaburg 2025 под руководством Службы госбезопасности. В них принимают участие более 500 участников, включая представителей НАТО и Королевских ВВС Канады.

Латвия проводит масштабные антитеррористические учения с участием НАТО и Канады

В Латвийском регионе Латгалия впервые проходят масштабные государственные антитеррористические учения под руководством Службы госбезопасности. Учения под названием Dinaburg 2025 отрабатывают реакцию на террористические угрозы в условиях, максимально приближенных к реальности, с привлечением сил и спецподразделений национального и международного уровня. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

23 сентября в городе Даугавпилс Служба госбезопасности Латвии проводит государственные антитеррористические учения Dinaburg 2025. Это первый случай проведения таких масштабных тренировок в регионе Латгалия. Их цель – проверить готовность различных структур к быстрому реагированию и взаимодействию во время террористических угроз в разных регионах страны.

Как сообщает Delfi, сценарий учений предусматривает условную террористическую атаку во время публичного мероприятия, в результате которой есть раненые и заложники. Экстренные службы отрабатывают фильтрацию людей на месте происшествия, задержание террористов, освобождение заложников, следственные действия, оказание первой медицинской помощи и психологическую поддержку пострадавшим. Впервые отдельно отрабатывается защита и эвакуация высокопоставленных лиц в случае угрозы.

В учениях задействовано более 500 участников из VDD, Государственной полиции, Службы неотложной медицинской помощи, пожарно-спасательных служб, пограничной охраны, Национальных вооруженных сил, а также прокуратуры и Министерства иностранных дел. Впервые участвуют представители многонациональной бригады НАТО в Латвии и вертолеты CH-146 Griffon Королевских военно-воздушных сил Канады. Наблюдателями выступают представители Польши.

Вертолет CH-146 Griffon
Вертолет CH-146 Griffon

Особую роль в учениях выполняют спецподразделения латвийских структур – антитеррористическое подразделение OMEGA, спецназ НВС Латвии и спецназ Госпогранслужбы Sigma. Курсанты колледжа пограничной охраны играют роли пострадавших и заложников для максимальной реалистичности сценария.

Перед началом полномасштабных тренировок VDD провела информационный семинар и "настольные учения" для региональных подразделений. Жителей и гостей Даугавпилса предупредили об усиленном движении оперативного транспорта, низких пролетах вертолетов и локальных ограничениях движения с организованными объездными маршрутами.

Учения Dinaburg 2025 – четырнадцатые в серии государственных антитеррористических тренировок, которые VDD проводит с 2007 года, и отличаются высоким уровнем подготовки и интеграции национальных и международных сил.

Степан Гафтко

