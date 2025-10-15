Китайські авіакомпанії проти заборони США на польоти над росією

Китайські авіакомпанії виступають проти заборони США на польоти над росією, оскільки це зробить перельоти між Китаєм і США довшими, дорожчими та незручними для тисяч пасажирів. Американська сторона стверджує, що такі рейси надають китайським перевізникам несправедливу економічну перевагу.