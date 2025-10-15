Китайські авіакомпанії проти заборони США на польоти над росією
Київ • УНН
Китайські авіакомпанії виступають проти заборони США на польоти над росією, оскільки це зробить перельоти між Китаєм і США довшими, дорожчими та незручними для тисяч пасажирів. Американська сторона стверджує, що такі рейси надають китайським перевізникам несправедливу економічну перевагу.
Найбільші авіаперевізники Китаю виступили проти наміру США заборонити їм літати через російський повітряний простір. Вони попереджають, що це зробить перельоти між Китаєм і США довшими, дорожчими та створить незручності для тисяч пасажирів, пише УНН із посиланням на ApNews.
Деталі
Як зазначено, американська сторона заявила, що такі рейси надають китайським авіакомпаніям несправедливу економічну перевагу над американськими перевізниками, які не можуть перетинати повітряний простір росії.
Адже москва закрила російський повітряний простір для американських авіаперевізників та більшості європейських авіакомпаній у 2022 році у відповідь на санкції Заходу за вторгнення росії в Україну.
Своєю чергою Air China, China Eastern та China Southern входять до шести китайських авіакомпаній, які подали скарги на запропонований минулого тижня наказ про заборону таких рейсів китайськими перевізниками.
У своєму документі, поданому цього тижня до Міністерства транспорту США, компанія China Eastern заявила, що запропонована заборона "зашкодить суспільним інтересам" та "створить незручності для мандрівників" як з Китаю, так і з США.
Додатковий час польоту призведе до збільшення витрат та підвищення цін на авіаквитки, що збільшить навантаження на всіх мандрівників, передає видання зміст заяви.
China Southern попередила, що заборона на польоти в повітряному просторі росії негативно вплине на тисячі мандрівників. Air China заявила, що, за її оцінками, "щонайменше 4400 пасажирів постраждають, якщо заборона набуде чинності під час Дня подяки та Різдва".
