Китайские авиакомпании против запрета США на полеты над Россией

Китайские авиакомпании выступают против запрета США на полеты над Россией, поскольку это сделает перелеты между Китаем и США более долгими, дорогими и неудобными для тысяч пассажиров. Американская сторона утверждает, что такие рейсы предоставляют китайским перевозчикам несправедливое экономическое преимущество.