Китайские авиакомпании против запрета США на полеты над Россией
Киев • УНН
Китайские авиакомпании выступают против запрета США на полеты над Россией, поскольку это сделает перелеты между Китаем и США более долгими, дорогими и неудобными для тысяч пассажиров. Американская сторона утверждает, что такие рейсы предоставляют китайским перевозчикам несправедливое экономическое преимущество.
Крупнейшие авиаперевозчики Китая выступили против намерения США запретить им летать через российское воздушное пространство. Они предупреждают, что это сделает перелеты между Китаем и США более долгими, дорогими и создаст неудобства для тысяч пассажиров, пишет УНН со ссылкой на ApNews.
Подробности
Как отмечено, американская сторона заявила, что такие рейсы предоставляют китайским авиакомпаниям несправедливое экономическое преимущество над американскими перевозчиками, которые не могут пересекать воздушное пространство России.
Ведь Москва закрыла российское воздушное пространство для американских авиаперевозчиков и большинства европейских авиакомпаний в 2022 году в ответ на санкции Запада за вторжение России в Украину.
В свою очередь Air China, China Eastern и China Southern входят в число шести китайских авиакомпаний, которые подали жалобы на предложенный на прошлой неделе приказ о запрете таких рейсов китайскими перевозчиками.
В своем документе, поданном на этой неделе в Министерство транспорта США, компания China Eastern заявила, что предложенный запрет "нанесет ущерб общественным интересам" и "создаст неудобства для путешественников" как из Китая, так и из США.
Дополнительное время полета приведет к увеличению расходов и повышению цен на авиабилеты, что увеличит нагрузку на всех путешественников, передает издание содержание заявления.
China Southern предупредила, что запрет на полеты в воздушном пространстве России негативно повлияет на тысячи путешественников. Air China заявила, что, по ее оценкам, "по меньшей мере 4400 пассажиров пострадают, если запрет вступит в силу во время Дня благодарения и Рождества".
