10:41 • 13181 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 24869 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 22859 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 23244 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 21029 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 17867 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17251 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32130 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 32192 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13743 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Китайские авиакомпании против запрета США на полеты над Россией

Киев • УНН

 760 просмотра

Китайские авиакомпании выступают против запрета США на полеты над Россией, поскольку это сделает перелеты между Китаем и США более долгими, дорогими и неудобными для тысяч пассажиров. Американская сторона утверждает, что такие рейсы предоставляют китайским перевозчикам несправедливое экономическое преимущество.

Китайские авиакомпании против запрета США на полеты над Россией

Крупнейшие авиаперевозчики Китая выступили против намерения США запретить им летать через российское воздушное пространство. Они предупреждают, что это сделает перелеты между Китаем и США более долгими, дорогими и создаст неудобства для тысяч пассажиров, пишет УНН со ссылкой на ApNews.

Подробности

Как отмечено, американская сторона заявила, что такие рейсы предоставляют китайским авиакомпаниям несправедливое экономическое преимущество над американскими перевозчиками, которые не могут пересекать воздушное пространство России.

Ведь Москва закрыла российское воздушное пространство для американских авиаперевозчиков и большинства европейских авиакомпаний в 2022 году в ответ на санкции Запада за вторжение России в Украину.

США, Европа и Китай подтолкнули мировой бум электрокаров к рекордным максимумам15.10.25, 08:44 • 2326 просмотров

В свою очередь Air China, China Eastern и China Southern входят в число шести китайских авиакомпаний, которые подали жалобы на предложенный на прошлой неделе приказ о запрете таких рейсов китайскими перевозчиками.

В своем документе, поданном на этой неделе в Министерство транспорта США, компания China Eastern заявила, что предложенный запрет "нанесет ущерб общественным интересам" и "создаст неудобства для путешественников" как из Китая, так и из США.

В Китае AI-чатботы выключили распознавание фото во время местного ЗНО - экзамена "гаокао"09.06.25, 17:29 • 3379 просмотров

Дополнительное время полета приведет к увеличению расходов и повышению цен на авиабилеты, что увеличит нагрузку на всех путешественников, передает издание содержание заявления.

China Southern предупредила, что запрет на полеты в воздушном пространстве России негативно повлияет на тысячи путешественников. Air China заявила, что, по ее оценкам, "по меньшей мере 4400 пассажиров пострадают, если запрет вступит в силу во время Дня благодарения и Рождества".

Китай объявил о производстве квантового радара нового поколения для отслеживания самолетов, таких как F-22 - СМИ14.10.25, 13:10 • 4322 просмотра

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Китай
Соединённые Штаты
Украина