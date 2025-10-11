Київщина повністю відновила електропостачання після масованої атаки - ОВА

$41.510.10
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 18849 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 28859 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 22082 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 20479 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 26717 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 34987 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 38212 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 18853 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 19342 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
МЗС оприлюднило список іноземних ЗМІ, які відвідували окуповані території у супроводі росіян10 жовтня, 15:35 • 4404 перегляди
путін відреагував на лист Меланії Трамп: перша леді США заявила про повернення 8 українських дітей, депортованих до рф10 жовтня, 15:56 • 5706 перегляди
Велика Британія передала Україні сотні ракет для ППО на п’ять місяців раніше10 жовтня, 16:02 • 4786 перегляди
путін прокоментував відмову Трампу у Нобелівській премії миру10 жовтня, 16:15 • 4280 перегляди
Зеленський придбав облігації на понад 4 млн гривень - декларація10 жовтня, 17:55 • 4824 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 28848 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 26709 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 34979 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 38205 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 89844 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кір Стармер
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Київська область
Велика Британія
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 22411 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 24901 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 27773 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 89844 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 37583 перегляди
ATACMS
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

Київщина повністю відновила електропостачання після масованої атаки - ОВА

Київ • УНН

 • 336 перегляди

На Київщині повністю відновлено електропостачання для 110 тисяч абонентів після масованої атаки росіян. Усі об'єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.

Київщина повністю відновила електропостачання після масованої атаки - ОВА

На Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки росіян. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, без світла було 110 тисяч абонентів, але завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі області вже заживлені.

Усі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі. Варто зазначити, що відразу після атаки вони, а також підприємства, важливі для населення, були оперативно переведені на альтернативні джерела - без паніки, без збоїв, злагоджено й професійно

- написав Калашник.

Водночас він наголосив на важливості економного споживання електроенергії.

Навіть коли світло повернулося у всі домівки та установи, важливо користуватися ним розумно, не включати одразу всі прилади, відключати ті, що не використовуються, щоб уникнути перевантажень - це допомагає енергетикам підтримувати стабільність і забезпечує безперебійне електропостачання для всіх

- підкреслив керівник Київської ОВА.

Він додав, що українці мають бути готові до будь-яких викликів, і закликав тримати заряджені павербанки, запас води, зарядні станції та необхідні речі.

Нагадаємо

У Київській області нічна атака рф зачепила два райони, у тому числі Бровари, близько 28 тисяч родин опинилися без світла, критичну та соціальну інфраструктуру перевели на генератори.

Зеленський: 725 тисяч сімей отримали електрику після обстрілів, Київ майже з водою10.10.25, 23:21 • 1824 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиївська область
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Бровари