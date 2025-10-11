Київщина повністю відновила електропостачання після масованої атаки - ОВА
Київ • УНН
На Київщині повністю відновлено електропостачання для 110 тисяч абонентів після масованої атаки росіян. Усі об'єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.
На Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки росіян. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує УНН.
Деталі
За його словами, без світла було 110 тисяч абонентів, але завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі області вже заживлені.
Усі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі. Варто зазначити, що відразу після атаки вони, а також підприємства, важливі для населення, були оперативно переведені на альтернативні джерела - без паніки, без збоїв, злагоджено й професійно
Водночас він наголосив на важливості економного споживання електроенергії.
Навіть коли світло повернулося у всі домівки та установи, важливо користуватися ним розумно, не включати одразу всі прилади, відключати ті, що не використовуються, щоб уникнути перевантажень - це допомагає енергетикам підтримувати стабільність і забезпечує безперебійне електропостачання для всіх
Він додав, що українці мають бути готові до будь-яких викликів, і закликав тримати заряджені павербанки, запас води, зарядні станції та необхідні речі.
Нагадаємо
У Київській області нічна атака рф зачепила два райони, у тому числі Бровари, близько 28 тисяч родин опинилися без світла, критичну та соціальну інфраструктуру перевели на генератори.
