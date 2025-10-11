Киевская область полностью восстановила электроснабжение после массированной атаки - ОВА
Киев • УНН
В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение для 110 тысяч абонентов после массированной атаки россиян. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.
В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение после массированной атаки россиян. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Николай Калашник, информирует УНН.
Подробности
По его словам, без света было 110 тысяч абонентов, но благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков все потребители области уже запитаны.
Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Стоит отметить, что сразу после атаки они, а также предприятия, важные для населения, были оперативно переведены на альтернативные источники - без паники, без сбоев, слаженно и профессионально
В то же время он подчеркнул важность экономного потребления электроэнергии.
Даже когда свет вернулся во все дома и учреждения, важно пользоваться им разумно, не включать сразу все приборы, отключать те, что не используются, чтобы избежать перегрузок - это помогает энергетикам поддерживать стабильность и обеспечивает бесперебойное электроснабжение для всех
Он добавил, что украинцы должны быть готовы к любым вызовам, и призвал держать заряженные павербанки, запас воды, зарядные станции и необходимые вещи.
Напомним
В Киевской области ночная атака РФ затронула два района, в том числе Бровары, около 28 тысяч семей оказались без света, критическую и социальную инфраструктуру перевели на генераторы.
