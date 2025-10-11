Киевская область полностью восстановила электроснабжение после массированной атаки - ОВА

В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение после массированной атаки россиян. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Николай Калашник, информирует УНН.

По его словам, без света было 110 тысяч абонентов, но благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков все потребители области уже запитаны.

Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Стоит отметить, что сразу после атаки они, а также предприятия, важные для населения, были оперативно переведены на альтернативные источники - без паники, без сбоев, слаженно и профессионально