Київ готується до різкого похолодання та дощів 17 вересня: синоптик озвучила прогноз
Київ • УНН
У середу, 17 вересня, у Києві очікується похолодання до +15+17 градусів та дощі. Волога погода також охопить західні області, північ (крім Сумщини), Вінниччину, Одещину та частину Черкащини й Кропивницького.
У середу, 17 вересня, у Києві очікується серйозне похолодання та дощі. Про це повідомила у Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.
Деталі
Температура повітря у середу в столиці ледь досягне +15+17 градусів.
За словами Діденко, така волога дощова й холодна погода переважатиме 17-го вересня у західних областях, на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині, на Одещині, у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами.
На решті території України очікується суха сонячна та тепла погода з температурою повітря +20+26 градусів. Йдеться про весь схід, південну частину (окрім Одещини), Полтавщину, Дніпропетровщину, Сумщину, східні райони Черкащини та Кропивницький.
Причиною такої погоди є антициклон Oldenburgia. У четвер, 18-го вересня атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку - дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України.
У вихідні дні 20-21 вересня, в Україні буде тепла погода з температурою повітря +23+27 градусів.
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів11.09.25, 14:11 • 110296 переглядiв