10:17 • 832 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 3236 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 3748 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 9740 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 13796 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 11789 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 23593 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 22447 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 56122 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 65919 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Київ готується до різкого похолодання та дощів 17 вересня: синоптик озвучила прогноз

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У середу, 17 вересня, у Києві очікується похолодання до +15+17 градусів та дощі. Волога погода також охопить західні області, північ (крім Сумщини), Вінниччину, Одещину та частину Черкащини й Кропивницького.

Київ готується до різкого похолодання та дощів 17 вересня: синоптик озвучила прогноз

У середу, 17 вересня, у Києві очікується серйозне похолодання та дощі. Про це повідомила у Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

Температура повітря у середу в столиці ледь досягне +15+17 градусів.

За словами Діденко, така волога дощова й холодна погода переважатиме 17-го вересня у західних областях, на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині, на Одещині, у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами.

На решті території України очікується суха сонячна та тепла погода з температурою повітря +20+26 градусів. Йдеться про весь схід, південну частину (окрім Одещини), Полтавщину, Дніпропетровщину, Сумщину, східні райони Черкащини та Кропивницький.

Причиною такої погоди є антициклон Oldenburgia. У четвер, 18-го вересня атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку - дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України.

У вихідні дні 20-21 вересня, в Україні буде тепла погода з температурою повітря +23+27 градусів.

Євген Устименко

КиївПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Вінницька область
Сумська область
Черкаська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Україна
Кропивницький
Київ