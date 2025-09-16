Киев готовится к резкому похолоданию и дождям 17 сентября: синоптик озвучила прогноз
Киев • УНН
В среду, 17 сентября, в Киеве ожидается похолодание до +15+17 градусов и дожди. Влажная погода также охватит западные области, север (кроме Сумщины), Винницкую область, Одесскую область и часть Черкасской области и Кропивницкого.
В среду, 17 сентября, в Киеве ожидается серьезное похолодание и дожди. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Детали
Температура воздуха в среду в столице едва достигнет +15+17 градусов.
По словам Диденко, такая влажная дождливая и холодная погода будет преобладать 17 сентября в западных областях, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой области, в Одесской области, в западных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами.
На остальной территории Украины ожидается сухая солнечная и теплая погода с температурой воздуха +20+26 градусов. Речь идет о всем востоке, южной части (кроме Одесской области), Полтавщине, Днепропетровщине, Сумщине, восточных районах Черкасской области и Кропивницкого.
Причиной такой погоды является антициклон Oldenburgia. В четверг, 18 сентября, атмосферный фронт сдвинется в восточном направлении - дожди и более низкая температура воздуха охватят Левобережье Украины.
В выходные дни 20-21 сентября, в Украине будет теплая погода с температурой воздуха +23+27 градусов.
