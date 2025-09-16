$41.280.03
10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06
Киев готовится к резкому похолоданию и дождям 17 сентября: синоптик озвучила прогноз

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В среду, 17 сентября, в Киеве ожидается похолодание до +15+17 градусов и дожди. Влажная погода также охватит западные области, север (кроме Сумщины), Винницкую область, Одесскую область и часть Черкасской области и Кропивницкого.

Киев готовится к резкому похолоданию и дождям 17 сентября: синоптик озвучила прогноз

В среду, 17 сентября, в Киеве ожидается серьезное похолодание и дожди. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Температура воздуха в среду в столице едва достигнет +15+17 градусов.

По словам Диденко, такая влажная дождливая и холодная погода будет преобладать 17 сентября в западных областях, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой области, в Одесской области, в западных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами.

На остальной территории Украины ожидается сухая солнечная и теплая погода с температурой воздуха +20+26 градусов. Речь идет о всем востоке, южной части (кроме Одесской области), Полтавщине, Днепропетровщине, Сумщине, восточных районах Черкасской области и Кропивницкого.

Причиной такой погоды является антициклон Oldenburgia. В четверг, 18 сентября, атмосферный фронт сдвинется в восточном направлении - дожди и более низкая температура воздуха охватят Левобережье Украины.

В выходные дни 20-21 сентября, в Украине будет теплая погода с температурой воздуха +23+27 градусов.

Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров11.09.25, 14:11 • 110293 просмотра

Евгений Устименко

КиевПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Винницкая область
Сумская область
Черкасская область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Украина
Кропивницкий
Киев