кремль назвав безвідповідальними заяви генсека НАТО Рютте про підготовку до війни з росією

Ексклюзив
12:56 • 3830 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 10193 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 31996 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 56763 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 40281 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 39452 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 32263 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19956 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18922 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16579 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Популярнi новини
Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом14 грудня, 05:38 • 9054 перегляди
армія рф втратила впродовж доби 710 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ14 грудня, 05:46 • 6008 перегляди
У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок14 грудня, 06:30 • 5146 перегляди
В Угорщині тисячі людей вийшли на протести на тлі скандалу з насильством над дітьми14 грудня, 07:13 • 3558 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну14 грудня, 07:29 • 10332 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 37969 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 44464 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 42999 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 52727 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 76832 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Юлія Свириденко
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Білорусь
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 20592 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 22799 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 27741 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 62191 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 42592 перегляди
Актуальне
Техніка
Ракетна система С-400
Опалення
Соціальна мережа
С-300

кремль назвав безвідповідальними заяви генсека НАТО Рютте про підготовку до війни з росією

Київ • УНН

 • 4 перегляди

кремль назвав безвідповідальними заяви генсека НАТО Марка Рютте про підготовку до масштабної війни з росією. Рютте стверджував, що НАТО є наступною ціллю росії, а речник кремля пєсков заявив, що ці слова демонструють нерозуміння Другої світової війни.

кремль назвав безвідповідальними заяви генсека НАТО Рютте про підготовку до війни з росією
Фото: Reuters

кремль у неділю розкритикував генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який закликав Альянс бути готовим до масштабної війни з росією, подібної до Другої світової. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Виступаючи в Берліні, Рютте заявив, що НАТО має бути "готовим до масштабів війни, яку пережили наші дідусі та прадідусі", стверджуючи, що "ми є наступною ціллю росії".

Генсек НАТО Рютте: "ми - наступна ціль росії", час діяти зараз11.12.25, 16:00 • 3333 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков назвав такі зауваження безвідповідальними.

Це схоже на заяву представника покоління, яке зуміло забути, якою насправді була Друга світова війна. Вони нічого не розуміють, і, на жаль, пан Рютте, роблячи такі безвідповідальні заяви, просто не розуміє, про що говорить 

– заявив головний "рупор" кремля.

рф неодноразово відкидала заяви про можливий напад на країну-члена НАТО, називаючи їх "нісенітницею" та "антиросійською істерією". 

росія стверджує, що саме розширення НАТО на схід є для неї загрозою, і заявляє, що не має наміру нападати на Альянс.

Рютте про путіна: "Я давно перестав здогадуватися, що у нього в голові"11.12.25, 17:12 • 3387 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Марк Рютте
НАТО
Берлін