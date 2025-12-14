кремль назвав безвідповідальними заяви генсека НАТО Рютте про підготовку до війни з росією
Київ • УНН
кремль назвав безвідповідальними заяви генсека НАТО Марка Рютте про підготовку до масштабної війни з росією. Рютте стверджував, що НАТО є наступною ціллю росії, а речник кремля пєсков заявив, що ці слова демонструють нерозуміння Другої світової війни.
кремль у неділю розкритикував генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який закликав Альянс бути готовим до масштабної війни з росією, подібної до Другої світової. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Виступаючи в Берліні, Рютте заявив, що НАТО має бути "готовим до масштабів війни, яку пережили наші дідусі та прадідусі", стверджуючи, що "ми є наступною ціллю росії".
Речник кремля дмитро пєсков назвав такі зауваження безвідповідальними.
Це схоже на заяву представника покоління, яке зуміло забути, якою насправді була Друга світова війна. Вони нічого не розуміють, і, на жаль, пан Рютте, роблячи такі безвідповідальні заяви, просто не розуміє, про що говорить
рф неодноразово відкидала заяви про можливий напад на країну-члена НАТО, називаючи їх "нісенітницею" та "антиросійською істерією".
росія стверджує, що саме розширення НАТО на схід є для неї загрозою, і заявляє, що не має наміру нападати на Альянс.
