кремль назвал безответственными заявления генсека НАТО Рютте о подготовке к войне с россией
Киев • УНН
кремль назвал безответственными заявления генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к масштабной войне с россией. Рютте утверждал, что НАТО является следующей целью россии, а представитель кремля песков заявил, что эти слова демонстрируют непонимание Второй мировой войны.
кремль в воскресенье раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который призвал Альянс быть готовым к масштабной войне с россией, подобной Второй мировой. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Выступая в Берлине, Рютте заявил, что НАТО должно быть "готово к масштабам войны, которую пережили наши дедушки и прадедушки", утверждая, что "мы являемся следующей целью россии".
Представитель кремля дмитрий песков назвал такие замечания безответственными.
Это похоже на заявление представителя поколения, которое сумело забыть, какой на самом деле была Вторая мировая война. Они ничего не понимают, и, к сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем говорит
рф неоднократно отвергала заявления о возможном нападении на страну-члена НАТО, называя их "бессмыслицей" и "антироссийской истерией".
россия утверждает, что именно расширение НАТО на восток является для нее угрозой, и заявляет, что не намерена нападать на Альянс.
