кремль в воскресенье раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который призвал Альянс быть готовым к масштабной войне с россией, подобной Второй мировой. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Выступая в Берлине, Рютте заявил, что НАТО должно быть "готово к масштабам войны, которую пережили наши дедушки и прадедушки", утверждая, что "мы являемся следующей целью россии".

Генсек НАТО Рютте: "мы - следующая цель россии", время действовать сейчас

Представитель кремля дмитрий песков назвал такие замечания безответственными.

Это похоже на заявление представителя поколения, которое сумело забыть, какой на самом деле была Вторая мировая война. Они ничего не понимают, и, к сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем говорит