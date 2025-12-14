кремль назвал безответственными заявления генсека НАТО Рютте о подготовке к войне с россией

$42.270.00
Эксклюзив
12:56 • 3824 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
10:14 • 10192 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 31995 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 56762 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 40280 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 39451 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 32262 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 19955 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 18922 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16579 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Стармер готовит смену посла в США на фоне обострения отношений с Трампом14 декабря, 05:38 • 9054 просмотра
армия рф потеряла за сутки 710 военнослужащих - Генштаб ВСУ14 декабря, 05:46 • 6008 просмотра
В Баварии задержали пятерых человек за подготовку атаки на рождественскую ярмарку14 декабря, 06:30 • 5146 просмотра
В Венгрии тысячи людей вышли на протесты на фоне скандала с насилием над детьми14 декабря, 07:13 • 3558 просмотра
Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину14 декабря, 07:29 • 10332 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 37969 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 44464 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 42999 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 52727 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 76832 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 20592 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 22799 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 27741 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 62191 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 42592 просмотра
кремль назвал безответственными заявления генсека НАТО Рютте о подготовке к войне с россией

Киев • УНН

 • 10 просмотра

кремль назвал безответственными заявления генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к масштабной войне с россией. Рютте утверждал, что НАТО является следующей целью россии, а представитель кремля песков заявил, что эти слова демонстрируют непонимание Второй мировой войны.

кремль назвал безответственными заявления генсека НАТО Рютте о подготовке к войне с россией
Фото: Reuters

кремль в воскресенье раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который призвал Альянс быть готовым к масштабной войне с россией, подобной Второй мировой. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Выступая в Берлине, Рютте заявил, что НАТО должно быть "готово к масштабам войны, которую пережили наши дедушки и прадедушки", утверждая, что "мы являемся следующей целью россии".

Генсек НАТО Рютте: "мы - следующая цель россии", время действовать сейчас11.12.25, 16:00 • 3333 просмотра

Представитель кремля дмитрий песков назвал такие замечания безответственными.

Это похоже на заявление представителя поколения, которое сумело забыть, какой на самом деле была Вторая мировая война. Они ничего не понимают, и, к сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем говорит 

– заявил главный "рупор" кремля.

рф неоднократно отвергала заявления о возможном нападении на страну-члена НАТО, называя их "бессмыслицей" и "антироссийской истерией". 

россия утверждает, что именно расширение НАТО на восток является для нее угрозой, и заявляет, что не намерена нападать на Альянс.

Рютте о путине: "Я давно перестал догадываться, что у него в голове"11.12.25, 17:12 • 3387 просмотров

Степан Гафтко

