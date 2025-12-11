Рютте о путине: "Я давно перестал догадываться, что у него в голове"
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что больше не пытается понять мотивы путина. Он подчеркнул важность поддержки Украины, поскольку путин не остановится на ней.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, размышляя о своих отношениях с диктатором Владимиром Путиным, заявил, что больше не пытается понять его мотивы. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Я давно перестал догадываться, что у него (Путина – ред.) в голове, а то, на что я смотрю – это факты
Он подчеркнул, что мир должен быть очень осторожным с диктатором, который "готов пожертвовать 1,1 миллиона собственных людей" ради "этой безумной идеи какой-то исторической цели", сказал Рютте, имея в виду стремление Путина захватить украинские земли, которые диктатор постоянно называет российскими.
Рютте подчеркнул критическую важность поддержки Украины, заявив, что "иначе этот парень не остановится на Украине".
