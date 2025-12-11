$42.280.10
ukenru
Эксклюзив
14:13 • 4504 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 9134 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 12992 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 12042 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 15592 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 14519 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15466 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16297 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 35668 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21821 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Рютте о путине: "Я давно перестал догадываться, что у него в голове"

Киев • УНН

 936 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что больше не пытается понять мотивы путина. Он подчеркнул важность поддержки Украины, поскольку путин не остановится на ней.

Рютте о путине: "Я давно перестал догадываться, что у него в голове"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, размышляя о своих отношениях с диктатором Владимиром Путиным, заявил, что больше не пытается понять его мотивы. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Я давно перестал догадываться, что у него (Путина – ред.) в голове, а то, на что я смотрю – это факты 

– отметил Рютте.

Он подчеркнул, что мир должен быть очень осторожным с диктатором, который "готов пожертвовать 1,1 миллиона собственных людей" ради "этой безумной идеи какой-то исторической цели", сказал Рютте, имея в виду стремление Путина захватить украинские земли, которые диктатор постоянно называет российскими. 

Рютте подчеркнул критическую важность поддержки Украины, заявив, что "иначе этот парень не остановится на Украине".

Степан Гафтко

