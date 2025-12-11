Рютте про путіна: "Я давно перестав здогадуватися, що у нього в голові"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, розмірковуючи про свої стосунки з диктатором володимиром путіним заявив, що більше не намагається зрозуміти його мотиви. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Я давно перестав здогадуватися, що у нього (путіна – ред.) в голові, а те, на що я дивлюся – це факти