Рютте про путіна: "Я давно перестав здогадуватися, що у нього в голові"

Ексклюзив
14:13 • 2932 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 5636 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 10658 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 10703 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 14404 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 13995 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15071 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16133 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 34652 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21705 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 10659 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 24594 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 34653 перегляди
"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 46459 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 47742 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 13387 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 25538 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 31186 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 27140 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 35743 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм
Time (журнал)

Рютте про путіна: "Я давно перестав здогадуватися, що у нього в голові"

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що більше не намагається зрозуміти мотиви путіна. Він наголосив на важливості підтримки України, оскільки путін не зупиниться на ній.

Рютте про путіна: "Я давно перестав здогадуватися, що у нього в голові"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, розмірковуючи про свої стосунки з диктатором володимиром путіним заявив, що більше не намагається зрозуміти його мотиви. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Я давно перестав здогадуватися, що у нього (путіна – ред.) в голові, а те, на що я дивлюся – це факти 

– зазначив Рютте.

"Важко сказати" - Рютте про терміни укладення мирної угоди щодо війни рф в Україні11.12.25, 16:37 • 796 переглядiв

Він підкреслив, що світ має бути дуже обережним з диктатором, який "готовий пожертвувати 1,1 мільйона власних людей" заради "цієї божевільної ідеї якоїсь історичної мети", сказав Рютте, маючи на увазі прагнення путіна захопити українські землі, які диктатор постійно називає російськими. 

Рютте наголосив на критичній важливості підтримки України, заявивши, що "інакше цей хлопець не зупиниться на Україні".

Генсек НАТО Рютте: "ми - наступна ціль росії", час діяти зараз11.12.25, 16:00 • 1408 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Марк Рютте
НАТО
Європейський Союз
Україна