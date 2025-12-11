Рютте про путіна: "Я давно перестав здогадуватися, що у нього в голові"
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що більше не намагається зрозуміти мотиви путіна. Він наголосив на важливості підтримки України, оскільки путін не зупиниться на ній.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, розмірковуючи про свої стосунки з диктатором володимиром путіним заявив, що більше не намагається зрозуміти його мотиви. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Я давно перестав здогадуватися, що у нього (путіна – ред.) в голові, а те, на що я дивлюся – це факти
Він підкреслив, що світ має бути дуже обережним з диктатором, який "готовий пожертвувати 1,1 мільйона власних людей" заради "цієї божевільної ідеї якоїсь історичної мети", сказав Рютте, маючи на увазі прагнення путіна захопити українські землі, які диктатор постійно називає російськими.
Рютте наголосив на критичній важливості підтримки України, заявивши, що "інакше цей хлопець не зупиниться на Україні".
