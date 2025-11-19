Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Київ • УНН
В Україні зростає популярність кремації як альтернативи традиційному похованню, що зумовлено екологічністю та браком місць. У Києві 80% поховань здійснюються шляхом кремації, вартість якої стартує від 3 тис. гривень.
Все більше українців обирають кремацію як альтернативу традиційному похованню, адже до переваг кремації відноситься екологічність, а також брак місць для поховання. Президентка Асоціації Похоронної справи в Україні Марина Лазуренко в коментарі УНН розповіла, що за останні роки в Києві кількість кремацій становить 80%, що пов'язано з відсутністю відкритих кладовищ та браком землі під поховання.
Деталі
Усе більше українців обирають кремацію як альтернативу традиційному похованню. Кремація - спалення тіла покійного разом із труною. Прах, зібраний після кремації, поміщають в урну та найчастіше ховають у землі, розміщують у ніші колумбарію або забирають додому.
До переваг кремації відноситься екологічність. Тобто відсутність загрози здоров’ю та життю населення з боку кладовища, поліпшення загальної екологічної ситуації, зниження санітарно екологічної напруженості.
Як розповіла Лазуренко, в Україні наразі функціонує 3 крематорії комунальної форми власності:
- у Києві (поруч із Байковим кладовищем. Вул. Байкова, 16);
- у Харкові (село Жихар);
- у Одесі (вул. Таїрова, 1).
Лазуренко зазначила, що вартість послуги кремації фіксовані.
Наприклад, у Києві вартість кремації стартує від 3 тис. гривень до 12 тис. гривень. До найменшого пакету входить: консультація, кремація, надання залу, ритуальний конверт, ідентифікаційний знак.
До пакету, який вже коштує 12 тис. гривень, входить: консультація, виїзд ритуального агента, кремація, напис на урні, послуги вантажників, доставка тіла в морг, послуги моргу.
Вартість кремації у Харкові коштує вже дорожче. Так, наприклад, мінімальна вартість кремації починається з 12 тис. гривень. До послуг входять: послуги кремації, урна, церковний набір, транспортування тіла до крематорія тощо.
Ціни в Одесі дещо нижче, ніж у Харкові, проте не набагато - середня вартість кремації 10 тис. гривень.
За останні роки в Києві кількість кремацій становить 80%, значно збільшилась за останні роки. Це пов'язано з відсутністю відкритих кладовищ та браком землі під поховання
Зазначимо, в Україні існують наступні види поховань померлих:
- закопування в могилі труни з тілом померлого;
- спалювання в крематорії труни з тілом померлого та закопування в могилі чи розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого;
- розвіювання праху померлого.
З урахуванням етнічних, релігійних чи культурних традицій поховання померлих може здійснюватися іншим способом.
Відповідно до постанови уряду, поховання шляхом кремації виконується згідно з волевиявленням померлого, вираженого в усній або в письмовій формі, або за бажанням родичів померлого.
Кремація проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. Цей строк може бути зменшений, якщо труп підлягав судово-медичній експертизі, про що повинна бути зроблена відповідна відмітка в лікарському свідоцтві про смерть.
Кремація можлива лише за наявності низки документів. А саме:
- свідоцтво про смерть;
- корінець лікарської довідки про причину смерті;
- паспорт замовника;
- дозвіл прокуратури у разі насильницької смерті або ДТП.
