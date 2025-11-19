$42.090.03
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців

Київ • УНН

 • 8200 перегляди

В Україні зростає популярність кремації як альтернативи традиційному похованню, що зумовлено екологічністю та браком місць. У Києві 80% поховань здійснюються шляхом кремації, вартість якої стартує від 3 тис. гривень.

Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців

Все більше українців обирають кремацію як альтернативу традиційному похованню, адже до переваг кремації відноситься екологічність, а також брак місць для поховання. Президентка Асоціації Похоронної справи в Україні Марина Лазуренко в коментарі УНН розповіла, що за останні роки в Києві кількість кремацій становить 80%, що пов'язано з відсутністю відкритих кладовищ та браком землі під поховання. 

Деталі 

Усе більше українців обирають кремацію як альтернативу традиційному похованню. Кремація - спалення тіла покійного разом із труною. Прах, зібраний після кремації, поміщають в урну та найчастіше ховають у землі, розміщують у ніші колумбарію або забирають додому.

До переваг кремації відноситься екологічність. Тобто відсутність загрози здоров’ю та життю населення з боку кладовища, поліпшення загальної екологічної ситуації, зниження санітарно екологічної напруженості. 

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво23.04.25, 16:00 • 112411 переглядiв

Як розповіла Лазуренко, в Україні наразі функціонує 3 крематорії комунальної форми власності: 

  • у Києві (поруч із Байковим кладовищем. Вул. Байкова, 16);
    • у Харкові (село Жихар);
      • у Одесі (вул. Таїрова, 1). 

        Лазуренко зазначила, що вартість послуги кремації фіксовані. 

        Наприклад, у Києві вартість кремації стартує від 3 тис. гривень до 12 тис. гривень. До найменшого пакету входить: консультація, кремація, надання залу, ритуальний конверт, ідентифікаційний знак. 

        До пакету, який вже коштує 12 тис. гривень, входить: консультація, виїзд ритуального агента, кремація, напис на урні, послуги вантажників, доставка тіла в морг, послуги моргу.

        В Україні змінили процедуру поховання невпізнаних захисників на меморіальному кладовищі: деталі13.05.25, 13:23 • 3808 переглядiв

        Вартість кремації у Харкові коштує вже дорожче. Так, наприклад, мінімальна вартість кремації починається з 12 тис. гривень. До послуг входять: послуги кремації, урна, церковний набір, транспортування тіла до крематорія тощо. 

        Ціни в Одесі дещо нижче, ніж у Харкові, проте не набагато - середня вартість кремації 10 тис. гривень. 

        За останні роки в Києві кількість кремацій становить 80%, значно збільшилась за останні роки. Це пов'язано з відсутністю відкритих кладовищ та браком землі під поховання 

        - сказала Лазуренко. 

        Зазначимо, в Україні існують наступні види поховань померлих: 

        • закопування в могилі труни з тілом померлого;
          • спалювання в крематорії труни з тілом померлого та закопування в могилі чи розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого;
            • розвіювання праху померлого.

              З урахуванням етнічних, релігійних чи культурних традицій поховання померлих може здійснюватися іншим способом. 

              Відповідно до постанови уряду, поховання шляхом кремації виконується згідно з волевиявленням померлого, вираженого в усній або в письмовій формі, або за бажанням родичів померлого. 

              Кремація проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. Цей строк може бути зменшений, якщо труп підлягав судово-медичній експертизі, про що повинна бути зроблена відповідна відмітка в лікарському свідоцтві про смерть.

              Кремація можлива лише за наявності низки документів. А саме:

              • свідоцтво про смерть;
                • корінець лікарської довідки про причину смерті;
                  • паспорт замовника;
                    • дозвіл прокуратури у разі насильницької смерті або ДТП.

                      Мінветеранів про Національне військове кладовище: дискусія щодо вигляду постійних пам'ятників триває13.09.25, 15:48 • 5397 переглядiв

                      Павло Башинський

                      СуспільствоПублікації
