Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців

Все більше українців обирають кремацію як альтернативу традиційному похованню, адже до переваг кремації відноситься екологічність, а також брак місць для поховання. Президентка Асоціації Похоронної справи в Україні Марина Лазуренко в коментарі УНН розповіла, що за останні роки в Києві кількість кремацій становить 80%, що пов'язано з відсутністю відкритих кладовищ та браком землі під поховання.

Деталі

Усе більше українців обирають кремацію як альтернативу традиційному похованню. Кремація - спалення тіла покійного разом із труною. Прах, зібраний після кремації, поміщають в урну та найчастіше ховають у землі, розміщують у ніші колумбарію або забирають додому.

До переваг кремації відноситься екологічність. Тобто відсутність загрози здоров’ю та життю населення з боку кладовища, поліпшення загальної екологічної ситуації, зниження санітарно екологічної напруженості.

Як розповіла Лазуренко, в Україні наразі функціонує 3 крематорії комунальної форми власності:

у Києві (поруч із Байковим кладовищем. Вул. Байкова, 16);

у Харкові (село Жихар);

у Одесі (вул. Таїрова, 1).

Лазуренко зазначила, що вартість послуги кремації фіксовані.

Наприклад, у Києві вартість кремації стартує від 3 тис. гривень до 12 тис. гривень. До найменшого пакету входить: консультація, кремація, надання залу, ритуальний конверт, ідентифікаційний знак.

До пакету, який вже коштує 12 тис. гривень, входить: консультація, виїзд ритуального агента, кремація, напис на урні, послуги вантажників, доставка тіла в морг, послуги моргу.

Вартість кремації у Харкові коштує вже дорожче. Так, наприклад, мінімальна вартість кремації починається з 12 тис. гривень. До послуг входять: послуги кремації, урна, церковний набір, транспортування тіла до крематорія тощо.

Ціни в Одесі дещо нижче, ніж у Харкові, проте не набагато - середня вартість кремації 10 тис. гривень.

За останні роки в Києві кількість кремацій становить 80%, значно збільшилась за останні роки. Це пов'язано з відсутністю відкритих кладовищ та браком землі під поховання - сказала Лазуренко.

Зазначимо, в Україні існують наступні види поховань померлих:

закопування в могилі труни з тілом померлого;

спалювання в крематорії труни з тілом померлого та закопування в могилі чи розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого;

розвіювання праху померлого.

З урахуванням етнічних, релігійних чи культурних традицій поховання померлих може здійснюватися іншим способом.

Відповідно до постанови уряду, поховання шляхом кремації виконується згідно з волевиявленням померлого, вираженого в усній або в письмовій формі, або за бажанням родичів померлого.

Кремація проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. Цей строк може бути зменшений, якщо труп підлягав судово-медичній експертизі, про що повинна бути зроблена відповідна відмітка в лікарському свідоцтві про смерть.

Кремація можлива лише за наявності низки документів. А саме:

свідоцтво про смерть;

корінець лікарської довідки про причину смерті;

паспорт замовника;

дозвіл прокуратури у разі насильницької смерті або ДТП.

