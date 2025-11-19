$42.150.06
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев

Киев • УНН

 • 66846 просмотра

В Украине растет популярность кремации как альтернативы традиционному захоронению, что обусловлено экологичностью и нехваткой мест. В Киеве 80% захоронений осуществляются путем кремации, стоимость которой стартует от 3 тыс. гривен.

Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев

Все больше украинцев выбирают кремацию как альтернативу традиционному захоронению, ведь к преимуществам кремации относится экологичность, а также нехватка мест для захоронения. Президент Ассоциации Похоронного дела в Украине Марина Лазуренко в комментарии УНН рассказала, что за последние годы в Киеве количество кремаций составляет 80%, что связано с отсутствием открытых кладбищ и нехваткой земли под захоронения. 

Детали 

Все больше украинцев выбирают кремацию как альтернативу традиционному захоронению. Кремация - сожжение тела покойного вместе с гробом. Прах, собранный после кремации, помещают в урну и чаще всего хоронят в земле, размещают в нише колумбария или забирают домой.

К преимуществам кремации относится экологичность. То есть отсутствие угрозы здоровью и жизни населения со стороны кладбища, улучшение общей экологической ситуации, снижение санитарно-экологической напряженности. 

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство23.04.25, 16:00 • 112418 просмотров

Как рассказала Лазуренко, в Украине сейчас функционирует 3 крематория коммунальной формы собственности: 

  • в Киеве (рядом с Байковым кладбищем. Ул. Байкова, 16);
    • в Харькове (село Жихарь);
      • в Одессе (ул. Таирова, 1). 

        Лазуренко отметила, что стоимость услуги кремации фиксирована. 

        Например, в Киеве стоимость кремации стартует от 3 тыс. гривен до 12 тыс. гривен. В наименьший пакет входит: консультация, кремация, предоставление зала, ритуальный конверт, идентификационный знак. 

        В пакет, который уже стоит 12 тыс. гривен, входит: консультация, выезд ритуального агента, кремация, надпись на урне, услуги грузчиков, доставка тела в морг, услуги морга.

        В Украине изменили процедуру захоронения неопознанных защитников на мемориальном кладбище: детали13.05.25, 13:23 • 3844 просмотра

        Стоимость кремации в Харькове стоит уже дороже. Так, например, минимальная стоимость кремации начинается с 12 тыс. гривен. В услуги входят: услуги кремации, урна, церковный набор, транспортировка тела в крематорий и т.д. 

        Цены в Одессе несколько ниже, чем в Харькове, однако не намного - средняя стоимость кремации 10 тыс. гривен. 

        За последние годы в Киеве количество кремаций составляет 80%, значительно увеличилось за последние годы. Это связано с отсутствием открытых кладбищ и нехваткой земли под захоронения 

        - сказала Лазуренко. 

        Отметим, в Украине существуют следующие виды захоронений умерших: 

        • закапывание в могиле гроба с телом умершего;
          • сжигание в крематории гроба с телом умершего и закапывание в могиле или размещение в колумбарной нише урны с прахом умершего;
            • развеивание праха умершего.

              С учетом этнических, религиозных или культурных традиций захоронение умерших может осуществляться иным способом. 

              Согласно постановлению правительства, захоронение путем кремации выполняется согласно волеизъявлению умершего, выраженному в устной или в письменной форме, или по желанию родственников умершего. 

              Кремация проводится не ранее чем через 24 часа после наступления смерти. Этот срок может быть уменьшен, если труп подлежал судебно-медицинской экспертизе, о чем должна быть сделана соответствующая отметка в врачебном свидетельстве о смерти.

              Кремация возможна только при наличии ряда документов. А именно:

              • свидетельство о смерти;
                • корешок врачебной справки о причине смерти;
                  • паспорт заказчика;
                    • разрешение прокуратуры в случае насильственной смерти или ДТП.

                      Минветеранов о Национальном военном кладбище: дискуссия о виде постоянных памятников продолжается13.09.25, 15:48 • 5411 просмотров

                      Павел Башинский

