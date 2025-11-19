Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев

Все больше украинцев выбирают кремацию как альтернативу традиционному захоронению, ведь к преимуществам кремации относится экологичность, а также нехватка мест для захоронения. Президент Ассоциации Похоронного дела в Украине Марина Лазуренко в комментарии УНН рассказала, что за последние годы в Киеве количество кремаций составляет 80%, что связано с отсутствием открытых кладбищ и нехваткой земли под захоронения.

Все больше украинцев выбирают кремацию как альтернативу традиционному захоронению. Кремация - сожжение тела покойного вместе с гробом. Прах, собранный после кремации, помещают в урну и чаще всего хоронят в земле, размещают в нише колумбария или забирают домой.

К преимуществам кремации относится экологичность. То есть отсутствие угрозы здоровью и жизни населения со стороны кладбища, улучшение общей экологической ситуации, снижение санитарно-экологической напряженности.

Как рассказала Лазуренко, в Украине сейчас функционирует 3 крематория коммунальной формы собственности:

Лазуренко отметила, что стоимость услуги кремации фиксирована.

Например, в Киеве стоимость кремации стартует от 3 тыс. гривен до 12 тыс. гривен. В наименьший пакет входит: консультация, кремация, предоставление зала, ритуальный конверт, идентификационный знак.

В пакет, который уже стоит 12 тыс. гривен, входит: консультация, выезд ритуального агента, кремация, надпись на урне, услуги грузчиков, доставка тела в морг, услуги морга.

Стоимость кремации в Харькове стоит уже дороже. Так, например, минимальная стоимость кремации начинается с 12 тыс. гривен. В услуги входят: услуги кремации, урна, церковный набор, транспортировка тела в крематорий и т.д.

Цены в Одессе несколько ниже, чем в Харькове, однако не намного - средняя стоимость кремации 10 тыс. гривен.

За последние годы в Киеве количество кремаций составляет 80%, значительно увеличилось за последние годы. Это связано с отсутствием открытых кладбищ и нехваткой земли под захоронения