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В Украине изменили процедуру захоронения неопознанных защитников на мемориальном кладбище: детали

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Правительство внесло изменения относительно захоронения неопознанных тел на Национальном военном мемориальном кладбище. Расходы будут покрываться из местных бюджетов, а организацией будет заниматься госучреждение кладбища.

В Украине изменили процедуру захоронения неопознанных защитников на мемориальном кладбище: детали

Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру захоронения или перезахоронения тел (останков) погибших защитников, которые остались неопознанными, на Национальном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Чиновники внесли изменения в Порядок организации осуществления захоронений (перезахоронений в случае установления личности) на Национальном военном мемориальном кладбище неопознанных тел (останков) военнослужащих, полицейских, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.

Уточнен вопрос, касающийся транспортировки неопознанных тел (останков) погибших (умерших) лиц в Национальное военное мемориальное кладбище, а также предоставления предметов ритуальной принадлежности и ритуальных услуг, что будет осуществляться местными госадминистрациями за счет средств местных бюджетов и т.д.

– написал Мельничук.

В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал, что именно изменилось:

  • захоронение можно осуществлять без суда и прокурора - достаточно свидетельства о смерти;
    • автоматическое перезахоронение после 6 месяцев отменено - решение остается за семьей;
      • все расходы покрываются из местных бюджетов;
        • организацией захоронения занимается не только местная власть, но и государственное учреждение мемориального кладбища.

          Напомним

          Национальное военное мемориальное кладбище планирует первые захоронения уже в мае этого года. Это место рассчитано на 150 тысяч захоронений, сообщила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

          Евгений Устименко

          Евгений Устименко

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