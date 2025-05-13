В Украине изменили процедуру захоронения неопознанных защитников на мемориальном кладбище: детали
Киев • УНН
Правительство внесло изменения относительно захоронения неопознанных тел на Национальном военном мемориальном кладбище. Расходы будут покрываться из местных бюджетов, а организацией будет заниматься госучреждение кладбища.
Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру захоронения или перезахоронения тел (останков) погибших защитников, которые остались неопознанными, на Национальном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Чиновники внесли изменения в Порядок организации осуществления захоронений (перезахоронений в случае установления личности) на Национальном военном мемориальном кладбище неопознанных тел (останков) военнослужащих, полицейских, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.
Уточнен вопрос, касающийся транспортировки неопознанных тел (останков) погибших (умерших) лиц в Национальное военное мемориальное кладбище, а также предоставления предметов ритуальной принадлежности и ритуальных услуг, что будет осуществляться местными госадминистрациями за счет средств местных бюджетов и т.д.
В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал, что именно изменилось:
- захоронение можно осуществлять без суда и прокурора - достаточно свидетельства о смерти;
- автоматическое перезахоронение после 6 месяцев отменено - решение остается за семьей;
- все расходы покрываются из местных бюджетов;
- организацией захоронения занимается не только местная власть, но и государственное учреждение мемориального кладбища.
Напомним
Национальное военное мемориальное кладбище планирует первые захоронения уже в мае этого года. Это место рассчитано на 150 тысяч захоронений, сообщила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.