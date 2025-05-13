В Украине изменили процедуру захоронения неопознанных защитников на мемориальном кладбище: детали

Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру захоронения или перезахоронения тел (останков) погибших защитников, которые остались неопознанными, на Национальном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Чиновники внесли изменения в Порядок организации осуществления захоронений (перезахоронений в случае установления личности) на Национальном военном мемориальном кладбище неопознанных тел (останков) военнослужащих, полицейских, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.

Уточнен вопрос, касающийся транспортировки неопознанных тел (останков) погибших (умерших) лиц в Национальное военное мемориальное кладбище, а также предоставления предметов ритуальной принадлежности и ритуальных услуг, что будет осуществляться местными госадминистрациями за счет средств местных бюджетов и т.д. – написал Мельничук.

В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал, что именно изменилось:

захоронение можно осуществлять без суда и прокурора - достаточно свидетельства о смерти;

автоматическое перезахоронение после 6 месяцев отменено - решение остается за семьей;

все расходы покрываются из местных бюджетов;

организацией захоронения занимается не только местная власть, но и государственное учреждение мемориального кладбища.

Напомним

Национальное военное мемориальное кладбище планирует первые захоронения уже в мае этого года. Это место рассчитано на 150 тысяч захоронений, сообщила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.