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В Україні змінили процедуру поховання невпізнаних захисників на меморіальному кладовищі: деталі

Київ • УНН

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Уряд вніс зміни щодо поховання невпізнаних тіл на Національному військовому меморіальному кладовищі. Витрати покриватимуться з місцевих бюджетів, а організацією займатиметься держустанова кладовища.

В Україні змінили процедуру поховання невпізнаних захисників на меморіальному кладовищі: деталі

Кабінет міністрів України вніс вніс зміни до процедури поховання або перепоховання тіл (останків) загиблих захисників, які залишилися невпізнаними, на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Урядовці внесли зміни до Порядку організації здійснення поховань (перепоховань у випадку встановлення особи) на Національному військовому меморіальному кладовищі невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.

Уточнено питання, що стосується транспортування невпізнаних тіл (останків) загиблих (померлих) осіб до Національного військового меморіального кладовища, а також надання предметів ритуальної належності та ритуальних послуг, що буде здійснюватися місцевими держадміністраціями за рахунок коштів місцевих бюджетів тощо

– написав Мельничук.

Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко написав, що саме змінилось:

  • поховання можна здійснювати без суду та прокурора - достатньо свідоцтва про смерть;
    • автоматичне перепоховання після 6 місяців скасоване - рішення залишається за родиною;
      • всі витрати покриваються з місцевих бюджетів;
        • організацією поховання займається не лише місцева влада, а й державна установа меморіального кладовища.

          Нагадаємо

          Національне військове меморіальне кладовище планує перші поховання вже в травні цього року. Це місце розраховане на 150 тисяч поховань, повідомила міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

          Євген Устименко

          Євген Устименко

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