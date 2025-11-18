Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юрі

Королівський монетний двір Великої Британії представив нову монету, присвячену Фредді Мерк'юрі, з його портретом та підписом, у межах серії "Легенди музики", пише УНН.

Деталі

"Ми вшановуємо легендарного Фредді Мерк'юрі новою британською монетою", - вказали у Королівському монетному дворі країни, описуючи новинку.

Монета, як зазначає AP, присвячена 40-річчю легендарного виступу Фредді Мерк'юрі на благодійному концерті Live Aid. На монеті зображено фронтмена гурту Queen, який закинув голову і тримає мікрофонну стійку під час виступу. Нотний стан, що проходить по краю монети, як вказано, символізує його вокальний діапазон.

Першу монету викарбувала сестра Мерк'юрі Кашміра Булсара на Королівському монетному дворі в Уельсі минулого тижня.

"Фредді помер молодим і йому не довелося бути нагородженим королівською медаллю за свій музичний талант. Тому королівська монета такого формату - це чудово та дуже доречно", - сказала вона.

"Ця монета ідеально відображає його пристрасть і радість, яку він приніс мільйонам людей своєю музикою, - додала вона. - Дизайн дуже вражає, і їм вдалося передати найвідомішу позу Фредді, яка так впізнавана в усьому світі".

Директор з випуску пам'ятних монет Королівського монетного двору Ребекка Морган зазначила, що зараз найкращий час для випуску пам'ятної монети на честь Мерк'юрі. Вона додала, що шанувальники "вимагали" цього, і "зараз, здається, саме час це зробити", адже минуло 40 років, відколи він підкорив публіку на концерті Live Aid 1985 року, який багато хто назвав найбільшим живим виступом усіх часів.

Цього року також відзначається 40-річчя сольного студійного альбому Мерк'юрі "Mr Bad Guy".

Мерк'юрі помер у віці 45 років у 1991 році, лише через день після того, як публічно оголосив про свій ВІЛ-позитивний статус.

Королівський монетний двір випустив спеціальні монети на честь інших легенд музики, включаючи Девіда Боуї, Джорджа Майкла, Ширлі Бессі та Пола Маккартні.

Монети надійдуть у продаж на сайті Королівського монетного двору у вівторок. Ціни починаються від 18,50 фунтів стерлінгів (24,4 долара США) за версію, що не була в обігу, номіналом 5 фунтів стерлінгів. Золота монета вагою 2 унції коштує 9350 фунтів стерлінгів (12 315 доларів США).

Королівський монетний двір повідомив, що передасть спеціальний золотий випуск цієї монети в дар благодійному фонду Mercury Phoenix Trust, заснованому на згадку про співака і допомагаючи людям, які живуть зі СНІДом та ВІЛ.

Reuters поділилося відповідним відео.