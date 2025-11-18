Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди Меркьюри

Королевский монетный двор Великобритании представил новую монету, посвященную Фредди Меркьюри, с его портретом и подписью, в рамках серии "Легенды музыки", пишет УНН.

Детали

"Мы чествуем легендарного Фредди Меркьюри новой британской монетой", - указали в Королевском монетном дворе страны, описывая новинку.

Монета, как отмечает AP, посвящена 40-летию легендарного выступления Фредди Меркьюри на благотворительном концерте Live Aid. На монете изображен фронтмен группы Queen, который запрокинул голову и держит микрофонную стойку во время выступления. Нотный стан, проходящий по краю монеты, как указано, символизирует его вокальный диапазон.

Первую монету отчеканила сестра Меркьюри Кашмира Булсара на Королевском монетном дворе в Уэльсе на прошлой неделе.

"Фредди умер молодым и ему не пришлось быть награжденным королевской медалью за свой музыкальный талант. Поэтому королевская монета такого формата - это замечательно и очень уместно", - сказала она.

"Эта монета идеально отражает его страсть и радость, которую он принес миллионам людей своей музыкой, - добавила она. - Дизайн очень впечатляет, и им удалось передать самую известную позу Фредди, которая так узнаваема во всем мире".

Директор по выпуску памятных монет Королевского монетного двора Ребекка Морган отметила, что сейчас лучшее время для выпуска памятной монеты в честь Меркьюри. Она добавила, что поклонники "требовали" этого, и "сейчас, кажется, самое время это сделать", ведь прошло 40 лет, с тех пор как он покорил публику на концерте Live Aid 1985 года, который многие назвали величайшим живым выступлением всех времен.

В этом году также отмечается 40-летие сольного студийного альбома Меркьюри "Mr Bad Guy".

Меркьюри умер в возрасте 45 лет в 1991 году, всего через день после того, как публично объявил о своем ВИЧ-положительном статусе.

Королевский монетный двор выпустил специальные монеты в честь других легенд музыки, включая Дэвида Боуи, Джорджа Майкла, Ширли Бэсси и Пола Маккартни.

Монеты поступят в продажу на сайте Королевского монетного двора во вторник. Цены начинаются от 18,50 фунтов стерлингов (24,4 доллара США) за версию, не бывшую в обращении, номиналом 5 фунтов стерлингов. Золотая монета весом 2 унции стоит 9350 фунтов стерлингов (12 315 долларов США).

Королевский монетный двор сообщил, что передаст специальный золотой выпуск этой монеты в дар благотворительному фонду Mercury Phoenix Trust, основанному в память о певце и помогающему людям, живущим со СПИДом и ВИЧ.

Reuters поделилось соответствующим видео.