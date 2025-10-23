Контрабанда на 17 млн грн: на Львівщині телефони й парфуми перевозили під виглядом ковбасних виробів
Київ • УНН
На Львівщині викрито контрабанду преміальних телефонів та парфумів на майже 17 мільйонів гривень, які намагалися ввезти з Польщі під виглядом ковбасних виробів. Мешканець Яворівського району приховав понад 400 мобільних телефонів та майже 3 500 флаконів парфумів у мікроавтобусі.
На Львівщині правоохоронці викрили контрабанду преміальних телефонів і парфумів, які намагалися ввезти з Польщі під виглядом ковбасних виробів. Вартість вилучених товарів становить майже 17 мільйонів гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, на початку серпня цього року мешканець Яворівського району намагався провезти з Польщі на територію України контрабандну продукцію. Зокрема, преміальні телефони відомих торгових марок та елітні парфумерні вироби.
Для того, щоб уникнути декларування та сплати митних платежів, чоловік при перетині кордону обрав "зелений коридор".
Контрабандна продукція була прихована у вантажному відділенні мікроавтобусу в картонних коробках з-під ковбасних виробів. Для маскування коробки з технікою та парфумерією були розміщені під ідентичними коробками, але зі справжньою м’ясною продукцією
Сховок виявили прикордонники під час огляду транспортного засобу.
У ньому виявилося понад 400 мобільних телефонів, майже 3 500 флаконів парфумерних виробів відомих торгових марок та тестерів до них, а також кілька одиниць дрібної побутової техніки. Їх орієнтовна вартість становить майже 17 млн грн.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у контрабанді (ч. 2 ст. 201-3 КК України).
На вилучені товари та транспортний засіб накладено арешт.
