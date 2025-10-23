Контрабанда на 17 млн грн: на Львівщині телефони й парфуми перевозили під виглядом ковбасних виробів

На Львівщині викрито контрабанду преміальних телефонів та парфумів на майже 17 мільйонів гривень, які намагалися ввезти з Польщі під виглядом ковбасних виробів. Мешканець Яворівського району приховав понад 400 мобільних телефонів та майже 3 500 флаконів парфумів у мікроавтобусі.