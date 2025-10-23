Контрабанда на 17 млн грн: на Львовщине телефоны и парфюмерия перевозились под видом колбасных изделий

$41.760.01
Эксклюзив
14:19 • 3728 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 16006 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 19264 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 19010 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 30064 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 28832 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 25526 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 12343 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14800 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16376 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 24047 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 29008 просмотра
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали23 октября, 06:25 • 7068 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo23 октября, 07:53 • 18006 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15003 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 3932 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 30073 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 28837 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 25531 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 33862 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Музыкант
Антониу Кошта
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Китай
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 1866 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15197 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 34555 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 54262 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 67841 просмотра
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times
Дипломатка

Контрабанда на 17 млн грн: на Львовщине телефоны и парфюмерия перевозились под видом колбасных изделий

Киев • УНН

 • 730 просмотра

На Львовщине разоблачена контрабанда премиальных телефонов и парфюмерии на почти 17 миллионов гривен, которые пытались ввезти из Польши под видом колбасных изделий. Житель Яворовского района спрятал более 400 мобильных телефонов и почти 3 500 флаконов парфюмерии в микроавтобусе.

Контрабанда на 17 млн грн: на Львовщине телефоны и парфюмерия перевозились под видом колбасных изделий

Во Львовской области правоохранители разоблачили контрабанду премиальных телефонов и парфюмерии, которые пытались ввезти из Польши под видом колбасных изделий. Стоимость изъятых товаров составляет почти 17 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в начале августа этого года житель Яворовского района пытался провезти из Польши на территорию Украины контрабандную продукцию. В частности, премиальные телефоны известных торговых марок и элитные парфюмерные изделия.

Для того чтобы избежать декларирования и уплаты таможенных платежей, мужчина при пересечении границы выбрал "зеленый коридор".

Контрабандная продукция была спрятана в грузовом отделении микроавтобуса в картонных коробках из-под колбасных изделий. Для маскировки коробки с техникой и парфюмерией были размещены под идентичными коробками, но с настоящей мясной продукцией

- говорится в сообщении.

Тайник обнаружили пограничники при осмотре транспортного средства.

В нем оказалось более 400 мобильных телефонов, почти 3 500 флаконов парфюмерных изделий известных торговых марок и тестеров к ним, а также несколько единиц мелкой бытовой техники. Их ориентировочная стоимость составляет почти 17 млн грн.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в контрабанде (ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).

На изъятые товары и транспортное средство наложен арест.

Занимались контрабандой элитных часов на 11 млн гривен: задержана группа из 11 человек07.10.25, 10:35 • 2861 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Бренд
Государственная граница Украины
Львовская область
Генеральный прокурор Украины
Украина
Польша