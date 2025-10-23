Контрабанда на 17 млн грн: на Львовщине телефоны и парфюмерия перевозились под видом колбасных изделий
Киев • УНН
На Львовщине разоблачена контрабанда премиальных телефонов и парфюмерии на почти 17 миллионов гривен, которые пытались ввезти из Польши под видом колбасных изделий. Житель Яворовского района спрятал более 400 мобильных телефонов и почти 3 500 флаконов парфюмерии в микроавтобусе.
Во Львовской области правоохранители разоблачили контрабанду премиальных телефонов и парфюмерии, которые пытались ввезти из Польши под видом колбасных изделий. Стоимость изъятых товаров составляет почти 17 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в начале августа этого года житель Яворовского района пытался провезти из Польши на территорию Украины контрабандную продукцию. В частности, премиальные телефоны известных торговых марок и элитные парфюмерные изделия.
Для того чтобы избежать декларирования и уплаты таможенных платежей, мужчина при пересечении границы выбрал "зеленый коридор".
Контрабандная продукция была спрятана в грузовом отделении микроавтобуса в картонных коробках из-под колбасных изделий. Для маскировки коробки с техникой и парфюмерией были размещены под идентичными коробками, но с настоящей мясной продукцией
Тайник обнаружили пограничники при осмотре транспортного средства.
В нем оказалось более 400 мобильных телефонов, почти 3 500 флаконов парфюмерных изделий известных торговых марок и тестеров к ним, а также несколько единиц мелкой бытовой техники. Их ориентировочная стоимость составляет почти 17 млн грн.
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в контрабанде (ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).
На изъятые товары и транспортное средство наложен арест.
