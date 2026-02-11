Контакти Європи з москвою можливі, якщо вони наближають завершення війни – генсек НАТО
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що будь-які дипломатичні ініціативи щодо завершення війни можуть бути підтримані. Він підкреслив ключову роль лідерства США у цьому процесі.
Деталі
За словами Рютте, він не вважає за потрібне давати поради союзникам щодо їхньої зовнішньої політики, оскільки кожна держава-член Альянсу самостійно визначає формат своїх контактів. Водночас він зазначив, що окремі країни, зокрема Франція, вже здійснюють такі кроки, при цьому перебуваючи у тісній координації з партнерами.
Генсек наголосив, що всі подібні ініціативи відбуваються у повній прозорості та узгоджуються зі США та іншими європейськими союзниками. Він підкреслив, що будь-який формат взаємодії, який здатен швидше покласти край війні, заслуговує на заохочення.
Рютте окремо акцентував, що саме лідерство Сполучених Штатів стало вирішальним фактором у зрушенні переговорного процесу з мертвої точки. Водночас, за його словами, якщо додаткові дипломатичні зусилля з боку європейських країн можуть сприяти швидшому завершенню війни, їх не варто відкидати.
Нагадаємо
Раніше Рютте заявив, що відсутність міністра оборони США на зустрічі НАТО не є сигналом про зменшення ролі Альянсу для Вашингтона.