Контакти Європи з москвою можливі, якщо вони наближають завершення війни – генсек НАТО

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 3072 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 12119 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 12307 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 16459 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 27826 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23276 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37747 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 38087 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33591 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32707 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
86%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 20443 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 15753 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 11598 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 15157 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 11485 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 12140 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 11500 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 15172 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 27841 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 40941 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Село
Львів
Реклама
УНН Lite
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 2072 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 6446 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 11600 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 30298 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 31712 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»

Контакти Європи з москвою можливі, якщо вони наближають завершення війни – генсек НАТО

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що будь-які дипломатичні ініціативи щодо завершення війни можуть бути підтримані. Він підкреслив ключову роль лідерства США у цьому процесі.

Контакти Європи з москвою можливі, якщо вони наближають завершення війни – генсек НАТО

Будь-які дипломатичні ініціативи, здатні прискорити завершення війни росії проти України, можуть бути підтримані, однак ключову роль у цьому процесі відіграє лідерство Сполучених Штатів. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання щодо можливості відновлення діалогу європейських країн з москвою, передає УНН.

Деталі

За словами Рютте, він не вважає за потрібне давати поради союзникам щодо їхньої зовнішньої політики, оскільки кожна держава-член Альянсу самостійно визначає формат своїх контактів. Водночас він зазначив, що окремі країни, зокрема Франція, вже здійснюють такі кроки, при цьому перебуваючи у тісній координації з партнерами.

НАТО збільшить оборонні витрати до 5% ВВП - Рютте11.02.26, 16:45 • 1000 переглядiв

Генсек наголосив, що всі подібні ініціативи відбуваються у повній прозорості та узгоджуються зі США та іншими європейськими союзниками. Він підкреслив, що будь-який формат взаємодії, який здатен швидше покласти край війні, заслуговує на заохочення.

Рютте окремо акцентував, що саме лідерство Сполучених Штатів стало вирішальним фактором у зрушенні переговорного процесу з мертвої точки. Водночас, за його словами, якщо додаткові дипломатичні зусилля з боку європейських країн можуть сприяти швидшому завершенню війни, їх не варто відкидати.

НАТО запускає ініціативу Arctic Century для посилення стримування в Арктиці11.02.26, 17:32 • 798 переглядiв

Нагадаємо

Раніше Рютте заявив, що відсутність міністра оборони США на зустрічі НАТО не є сигналом про зменшення ролі Альянсу для Вашингтона.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна