Контакты Европы с москвой возможны, если они приближают завершение войны – генсек НАТО

$43.090.06
51.250.13
ukenru
16:28 • 86 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 3274 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 12371 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 12467 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 16643 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 28006 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23343 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 37804 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 38151 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33642 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
86%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo11 февраля, 07:17 • 20500 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo11 февраля, 07:49 • 15809 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 11654 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 15227 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 11555 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 12371 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 11650 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 15321 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 28006 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 41024 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Село
Львов
Реклама
УНН Lite
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 2160 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 6538 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 11738 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 30338 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 31749 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Контакты Европы с москвой возможны, если они приближают завершение войны – генсек НАТО

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что любые дипломатические инициативы по завершению войны могут быть поддержаны. Он подчеркнул ключевую роль лидерства США в этом процессе.

Контакты Европы с москвой возможны, если они приближают завершение войны – генсек НАТО

Любые дипломатические инициативы, способные ускорить завершение войны россии против Украины, могут быть поддержаны, однако ключевую роль в этом процессе играет лидерство Соединенных Штатов. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос о возможности возобновления диалога европейских стран с москвой, передает УНН.

Детали

По словам Рютте, он не считает нужным давать советы союзникам относительно их внешней политики, поскольку каждое государство-член Альянса самостоятельно определяет формат своих контактов. В то же время он отметил, что отдельные страны, в частности Франция, уже осуществляют такие шаги, при этом находясь в тесной координации с партнерами.

НАТО увеличит оборонные расходы до 5% ВВП - Рютте11.02.26, 16:45 • 1032 просмотра

Генсек подчеркнул, что все подобные инициативы происходят в полной прозрачности и согласовываются с США и другими европейскими союзниками. Он подчеркнул, что любой формат взаимодействия, который способен быстрее положить конец войне, заслуживает поощрения.

Рютте отдельно акцентировал, что именно лидерство Соединенных Штатов стало решающим фактором в сдвиге переговорного процесса с мертвой точки. В то же время, по его словам, если дополнительные дипломатические усилия со стороны европейских стран могут способствовать скорейшему завершению войны, их не стоит отбрасывать.

НАТО запускает инициативу Arctic Century для усиления сдерживания в Арктике11.02.26, 17:32 • 842 просмотра

Напомним

Ранее Рютте заявил, что отсутствие министра обороны США на встрече НАТО не является сигналом об уменьшении роли Альянса для Вашингтона.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Франция
Соединённые Штаты
Украина