Контакты Европы с москвой возможны, если они приближают завершение войны – генсек НАТО

Любые дипломатические инициативы, способные ускорить завершение войны россии против Украины, могут быть поддержаны, однако ключевую роль в этом процессе играет лидерство Соединенных Штатов. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос о возможности возобновления диалога европейских стран с москвой, передает УНН.

Детали

По словам Рютте, он не считает нужным давать советы союзникам относительно их внешней политики, поскольку каждое государство-член Альянса самостоятельно определяет формат своих контактов. В то же время он отметил, что отдельные страны, в частности Франция, уже осуществляют такие шаги, при этом находясь в тесной координации с партнерами.

НАТО увеличит оборонные расходы до 5% ВВП - Рютте

Генсек подчеркнул, что все подобные инициативы происходят в полной прозрачности и согласовываются с США и другими европейскими союзниками. Он подчеркнул, что любой формат взаимодействия, который способен быстрее положить конец войне, заслуживает поощрения.

Рютте отдельно акцентировал, что именно лидерство Соединенных Штатов стало решающим фактором в сдвиге переговорного процесса с мертвой точки. В то же время, по его словам, если дополнительные дипломатические усилия со стороны европейских стран могут способствовать скорейшему завершению войны, их не стоит отбрасывать.

НАТО запускает инициативу Arctic Century для усиления сдерживания в Арктике

Напомним

Ранее Рютте заявил, что отсутствие министра обороны США на встрече НАТО не является сигналом об уменьшении роли Альянса для Вашингтона.