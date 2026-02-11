Контакты Европы с москвой возможны, если они приближают завершение войны – генсек НАТО
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что любые дипломатические инициативы по завершению войны могут быть поддержаны. Он подчеркнул ключевую роль лидерства США в этом процессе.
Любые дипломатические инициативы, способные ускорить завершение войны россии против Украины, могут быть поддержаны, однако ключевую роль в этом процессе играет лидерство Соединенных Штатов. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос о возможности возобновления диалога европейских стран с москвой, передает УНН.
Детали
По словам Рютте, он не считает нужным давать советы союзникам относительно их внешней политики, поскольку каждое государство-член Альянса самостоятельно определяет формат своих контактов. В то же время он отметил, что отдельные страны, в частности Франция, уже осуществляют такие шаги, при этом находясь в тесной координации с партнерами.
НАТО увеличит оборонные расходы до 5% ВВП - Рютте11.02.26, 16:45 • 1032 просмотра
Генсек подчеркнул, что все подобные инициативы происходят в полной прозрачности и согласовываются с США и другими европейскими союзниками. Он подчеркнул, что любой формат взаимодействия, который способен быстрее положить конец войне, заслуживает поощрения.
Рютте отдельно акцентировал, что именно лидерство Соединенных Штатов стало решающим фактором в сдвиге переговорного процесса с мертвой точки. В то же время, по его словам, если дополнительные дипломатические усилия со стороны европейских стран могут способствовать скорейшему завершению войны, их не стоит отбрасывать.
НАТО запускает инициативу Arctic Century для усиления сдерживания в Арктике11.02.26, 17:32 • 842 просмотра
Напомним
Ранее Рютте заявил, что отсутствие министра обороны США на встрече НАТО не является сигналом об уменьшении роли Альянса для Вашингтона.