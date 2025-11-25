Комбінована атака на Київщину: 14-річна дівчина отримала поранення у Білій Церкві
Київ • УНН
В ніч на 25 листопада Київщина зазнала масованої атаки ракетами та дронами. У Білій Церкві постраждала 14-річна дівчина з пораненням спини, також пошкоджено багатоповерхівку.
В ніч на вівторок, 25 листопада, ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує УНН.
Деталі
За його словами, під комбінованим ударом країни-терориста опинилися мирні населені пункти області.
На жаль, у Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Їй вже надається необхідна медична допомога. Також є інформація про пошкодження у місті багатоповерхівки
Він додав, що оперативні служби працюють на місці.
"Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - закликав керівник Київської ОВА.
Нагадаємо
В ніч на п'ятницю, 14 листопада, ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ворожим ударом опинились обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. Постраждали 6 людей, серед них одна дитина.
