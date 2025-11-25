Комбінована атака на Київщину: 14-річна дівчина отримала поранення у Білій Церкві

$42.270.11
24 листопада, 20:32
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 20586 перегляди
Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями21:16 • 4972 перегляди
Влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності - ОВА22:24 • 7010 перегляди
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям22:51 • 5992 перегляди
Київ під масованою комбінованою атакою в ніч на 25 листопада: перші подробиці23:35 • 8454 перегляди
Публікації
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 20620 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 39461 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 34737 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 49042 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 74276 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Київська область
Норвегія
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 33996 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 37109 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 46513 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 56732 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 58176 перегляди
Financial Times

Комбінована атака на Київщину: 14-річна дівчина отримала поранення у Білій Церкві

Київ • УНН

 • 1606 перегляди

В ніч на 25 листопада Київщина зазнала масованої атаки ракетами та дронами. У Білій Церкві постраждала 14-річна дівчина з пораненням спини, також пошкоджено багатоповерхівку.

Комбінована атака на Київщину: 14-річна дівчина отримала поранення у Білій Церкві

В ніч на вівторок, 25 листопада, ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, під комбінованим ударом країни-терориста опинилися мирні населені пункти області.

На жаль, у Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Їй вже надається необхідна медична допомога. Також є інформація про пошкодження у місті багатоповерхівки

- написав Калашник.

Він додав, що оперативні служби працюють на місці.

"Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - закликав керівник Київської ОВА.

Нагадаємо

В ніч на п'ятницю, 14 листопада, ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ворожим ударом опинились обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. Постраждали 6 людей, серед них одна дитина.

5 людей постраждали через нічну атаку рф на Київщину08.11.25, 14:54 • 4634 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиївська область
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Київська область
Біла Церква