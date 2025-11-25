Комбинированная атака на Киевскую область: 14-летняя девушка получила ранения в Белой Церкви
Киев • УНН
В ночь на 25 ноября Киевская область подверглась массированной атаке ракетами и дронами. В Белой Церкви пострадала 14-летняя девушка с ранением спины, также повреждена многоэтажка.
В ночь на вторник, 25 ноября, враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.
Детали
По его словам, под комбинированным ударом страны-террориста оказались мирные населенные пункты области.
К сожалению, в Белой Церкви пострадала девушка 14 лет. Предварительно у нее ранение спины. Ей уже оказывается необходимая медицинская помощь. Также есть информация о повреждениях в городе многоэтажки
Он добавил, что оперативные службы работают на месте.
"Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - призвал руководитель Киевской ОВА.
Напомним
В ночь на пятницу, 14 ноября, враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под вражеским ударом оказались объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты. Пострадали 6 человек, среди них один ребенок.
