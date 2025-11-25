$42.270.11
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану Трампа
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Из проекта "мирного плана" США изъяли пункт о $100 млрд замороженных российских активов - Bloomberg
Война закончится после возвращения Крыма в состав Украины - Стефанчук
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептов
Попадание "шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности - ОВА
Киев под массированной комбинированной атакой в ночь на 25 ноября: первые подробности
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептов
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Комбинированная атака на Киевскую область: 14-летняя девушка получила ранения в Белой Церкви

Киев • УНН

 • 580 просмотра

В ночь на 25 ноября Киевская область подверглась массированной атаке ракетами и дронами. В Белой Церкви пострадала 14-летняя девушка с ранением спины, также повреждена многоэтажка.

Комбинированная атака на Киевскую область: 14-летняя девушка получила ранения в Белой Церкви

В ночь на вторник, 25 ноября, враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Детали

По его словам, под комбинированным ударом страны-террориста оказались мирные населенные пункты области.

К сожалению, в Белой Церкви пострадала девушка 14 лет. Предварительно у нее ранение спины. Ей уже оказывается необходимая медицинская помощь. Также есть информация о повреждениях в городе многоэтажки

- написал Калашник.

Он добавил, что оперативные службы работают на месте.

"Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - призвал руководитель Киевской ОВА.

Напомним

В ночь на пятницу, 14 ноября, враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под вражеским ударом оказались объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты. Пострадали 6 человек, среди них один ребенок.

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
