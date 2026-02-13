$42.990.04
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Ростислава Шурму, ексзаступника очільника Офісу Президента, та його брата Олега оголосили у розшук. Їх підозрюють у привласненні майна та легалізації злочинних коштів.

Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС

Колишнього заступника очільника Офісу Президента України Ростислава Шурму оголосили у розшук. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Деталі

Інформація про розшук Шурми з’явилась у базах МВС ще 12 лютого: разом з Ростиславом Шурмою розшукується його брат Олег. Обох підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем);
    • ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

      Додатково

      Шурма був заступником Керівника Офісу Президента України з 23 листопада 2021 до 3 вересня 2024 року. Його звільнив з посади своїм указом Володимир Зеленський.

      У грудні 2025 року Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми.

      Нагадаємо

      Правоохоронці викрили схему заволодіння коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом. Ця схема діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про підозру повідомлено 9 особам, серед яких колишньому заступнику керівника Офісу Президента Ростиславу Шурмі.

      Євген Устименко

