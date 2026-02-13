Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
11:25 • 32 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 8460 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 12569 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 14584 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 28692 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 54268 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 38384 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 51372 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 35856 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 27751 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.6м/с
90%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Американцы считают Байдена лучшим президентом, чем Трамп - опрос13 февраля, 01:30 • 13882 просмотра
Транспорт в оккупированном Крыму работает в режиме выживания, опоздания автобусов до 2 часов - ЦНС13 февраля, 02:02 • 15768 просмотра
Мировые цены на нефть снижаются впервые в 2026 году - Bloomberg13 февраля, 02:34 • 8068 просмотра
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 15193 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 15393 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 38 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 8500 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 15523 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 50258 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 91715 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 2854 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 21913 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 26203 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 51713 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 44375 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Фильм

Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Ростислав Шурма, экс-заместитель главы Офиса Президента, и его брат Олег объявлены в розыск. Их подозревают в присвоении имущества и легализации преступных средств.

Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД

Бывший заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма объявлен в розыск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Детали

Информация о розыске Шурмы появилась в базах МВД еще 12 февраля: вместе с Ростиславом Шурмой разыскивается его брат Олег. Обоих подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением);
    • ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

      Дополнительно

      Шурма был заместителем Руководителя Офиса Президента Украины с 23 ноября 2021 года по 3 сентября 2024 года. Его уволил с должности своим указом Владимир Зеленский.

      В декабре 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы.

      Напомним

      Правоохранители разоблачили схему завладения средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу. Эта схема действовала в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области. О подозрении сообщено 9 лицам, среди которых бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Ростиславу Шурме.

      Евгений Устименко

      ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
      Энергетика
      Кабинет Министров Украины
      Военное положение
      Война в Украине
      Электроэнергия
      Запорожская область
      Нафтогаз
      Министерство внутренних дел Украины
      Владимир Зеленский