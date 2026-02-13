Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД
Киев • УНН
Ростислав Шурма, экс-заместитель главы Офиса Президента, и его брат Олег объявлены в розыск. Их подозревают в присвоении имущества и легализации преступных средств.
Бывший заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма объявлен в розыск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Детали
Информация о розыске Шурмы появилась в базах МВД еще 12 февраля: вместе с Ростиславом Шурмой разыскивается его брат Олег. Обоих подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).
Дополнительно
Шурма был заместителем Руководителя Офиса Президента Украины с 23 ноября 2021 года по 3 сентября 2024 года. Его уволил с должности своим указом Владимир Зеленский.
В декабре 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы.
Напомним
Правоохранители разоблачили схему завладения средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу. Эта схема действовала в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области. О подозрении сообщено 9 лицам, среди которых бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Ростиславу Шурме.