Колишня голова дипломатії ЄС Могеріні затримана в Бельгії - ЗМІ

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 1454 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 10221 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 11577 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 10839 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 13413 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 45752 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 46592 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 58282 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 48698 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 44730 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
93%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters2 грудня, 03:29 • 5478 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 35446 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 25970 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 07:31 • 14823 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 10977 перегляди
Публікації
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 10235 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 11585 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 11259 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 45760 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 47006 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Брюссель
Китай
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 36535 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 38803 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 95217 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 70173 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 86242 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Золото
Фільм

Колишня голова дипломатії ЄС Могеріні затримана в Бельгії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 176 перегляди

У Бельгії затримано трьох осіб, включаючи ексвіцепрезидентку Єврокомісії Федеріку Могеріні, через підозри у шахрайстві з коштами ЄС. Розслідування стосується можливого фаворитизму при наданні Європейською службою зовнішніх справ програми Коледжу Європи.

Колишня голова дипломатії ЄС Могеріні затримана в Бельгії - ЗМІ

У Бельгії у вівторок у Брюгге та Брюсселі в межах розслідування можливого шахрайства при використанні коштів ЄС було затримано трьох осіб, включаючи колишню віцепрезидентку Європейської комісії і колишню голову дипломатії ЄС Федеріку Могеріні, повідомляє Le Soir, пише УНН.

Деталі

У вівторок у дипломатичній службі Європейського союзу в Брюсселі та кількох будівлях Коледжу Європи у Брюгзі було проведено обшуки в межах розслідування можливого шахрайства при використанні коштів ЄС, повідомила Генпрокуратура ЄС.

У Бельгії провели обшуки у дипломатичній службі ЄС та Коледжі Європи02.12.25, 12:20 • 2390 переглядiв

Всього затримано троє людей, додали у відомстві.

"Одна з них – ректор Коледжу Європи Федеріка Могеріні", - ідеться у публікації.

"Колишня віцепрезидентка Європейської комісії наразі перебуває під вартою", як стало відомо газеті Le Soir із достовірного джерела, яке підтверджує інформацію L'Echo.

За даними видання, для допиту було затримано також одного з керівників Коледжу Європи та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ (2021-2025 рр.) італійського дипломата Стефано Санніно.

"Розслідування спрямоване на розслідування підозр у фаворитизмі та можливої ​​недобросовісної конкуренції при наданні Європейською службою зовнішніх справ престижному Коледжу Європи дев'ятимісячної програми підготовки майбутніх європейських дипломатів", - сказано у публікації.

Передбачувані правопорушення належать до періоду 2021-2022 років, а потенційні обвинувачення включають: "шахрайство під час укладання державних контрактів, корупцію, конфлікт інтересів та порушення професійної таємниці", повідомляє прокуратура ЄС.

Перед цією поліцейською операцією прокуратура ЄС звернулася з проханням про скасування імунітету з кількох підозрюваних, що було надано, також наголосила прокуратура ЄС, не називаючи імен жодних осіб чи їхніх посад.

Офіційний представник ЄС підтвердив агентству AFP, що дипломатична служба в Брюсселі була однією з цілей поліцейської операції у зв'язку з "діяльністю, що стосується попередніх мандатів", до того, як Кая Каллас вступила на посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ наприкінці 2024 року.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Обшук
Дипломатка
Кая Каллас
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель