Колишня голова дипломатії ЄС Могеріні затримана в Бельгії - ЗМІ

У Бельгії у вівторок у Брюгге та Брюсселі в межах розслідування можливого шахрайства при використанні коштів ЄС було затримано трьох осіб, включаючи колишню віцепрезидентку Європейської комісії і колишню голову дипломатії ЄС Федеріку Могеріні, повідомляє Le Soir, пише УНН.

Деталі

У вівторок у дипломатичній службі Європейського союзу в Брюсселі та кількох будівлях Коледжу Європи у Брюгзі було проведено обшуки в межах розслідування можливого шахрайства при використанні коштів ЄС, повідомила Генпрокуратура ЄС.

У Бельгії провели обшуки у дипломатичній службі ЄС та Коледжі Європи

Всього затримано троє людей, додали у відомстві.

"Одна з них – ректор Коледжу Європи Федеріка Могеріні", - ідеться у публікації.

"Колишня віцепрезидентка Європейської комісії наразі перебуває під вартою", як стало відомо газеті Le Soir із достовірного джерела, яке підтверджує інформацію L'Echo.

За даними видання, для допиту було затримано також одного з керівників Коледжу Європи та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ (2021-2025 рр.) італійського дипломата Стефано Санніно.

"Розслідування спрямоване на розслідування підозр у фаворитизмі та можливої ​​недобросовісної конкуренції при наданні Європейською службою зовнішніх справ престижному Коледжу Європи дев'ятимісячної програми підготовки майбутніх європейських дипломатів", - сказано у публікації.

Передбачувані правопорушення належать до періоду 2021-2022 років, а потенційні обвинувачення включають: "шахрайство під час укладання державних контрактів, корупцію, конфлікт інтересів та порушення професійної таємниці", повідомляє прокуратура ЄС.

Перед цією поліцейською операцією прокуратура ЄС звернулася з проханням про скасування імунітету з кількох підозрюваних, що було надано, також наголосила прокуратура ЄС, не називаючи імен жодних осіб чи їхніх посад.

Офіційний представник ЄС підтвердив агентству AFP, що дипломатична служба в Брюсселі була однією з цілей поліцейської операції у зв'язку з "діяльністю, що стосується попередніх мандатів", до того, як Кая Каллас вступила на посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ наприкінці 2024 року.