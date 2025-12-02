Бывшая глава дипломатии ЕС Могерини задержана в Бельгии - СМИ

$42.340.08
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 9446 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Эксклюзив
11:33 • 11106 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 10587 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 13184 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 45443 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 46462 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58228 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 48624 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 44665 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Эксклюзив
11:54 • 9446 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 11106 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 45443 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Брюссель
Китай
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Золото
Фильм

Бывшая глава дипломатии ЕС Могерини задержана в Бельгии - СМИ

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Бельгии задержаны три человека, включая экс-вице-президента Еврокомиссии Федерику Могерини, по подозрению в мошенничестве со средствами ЕС. Расследование касается возможного фаворитизма при предоставлении Европейской службой внешних связей программы Колледжа Европы.

Бывшая глава дипломатии ЕС Могерини задержана в Бельгии - СМИ

Во вторник в Бельгии, в Брюгге и Брюсселе, в рамках расследования возможного мошенничества при использовании средств ЕС были задержаны три человека, включая бывшего вице-президента Европейской комиссии и бывшего главу дипломатии ЕС Федерику Могерини, сообщает Le Soir, пишет УНН.

Подробности

Во вторник в дипломатической службе Европейского союза в Брюсселе и нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге были проведены обыски в рамках расследования возможного мошенничества при использовании средств ЕС, сообщила Генпрокуратура ЕС.

В Бельгии провели обыски в дипломатической службе ЕС и Колледже Европы02.12.25, 12:20 • 2332 просмотра

Всего задержаны три человека, добавили в ведомстве.

"Одна из них – ректор Колледжа Европы Федерика Могерини", - говорится в публикации.

"Бывший вице-президент Европейской комиссии в настоящее время находится под стражей", как стало известно газете Le Soir из достоверного источника, подтверждающего информацию L'Echo.

По данным издания, для допроса был задержан также один из руководителей Колледжа Европы и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей (2021-2025 гг.) итальянский дипломат Стефано Саннино.

"Расследование направлено на расследование подозрений в фаворитизме и возможной недобросовестной конкуренции при предоставлении Европейской службой внешних связей престижному Колледжу Европы девятимесячной программы подготовки будущих европейских дипломатов", - сказано в публикации.

Предполагаемые правонарушения относятся к периоду 2021-2022 годов, а потенциальные обвинения включают: "мошенничество при заключении государственных контрактов, коррупцию, конфликт интересов и нарушение профессиональной тайны", сообщает прокуратура ЕС.

Перед этой полицейской операцией прокуратура ЕС обратилась с просьбой об отмене иммунитета с нескольких подозреваемых, что было предоставлено, также подчеркнула прокуратура ЕС, не называя имен никаких лиц или их должностей.

Официальный представитель ЕС подтвердил агентству AFP, что дипломатическая служба в Брюсселе была одной из целей полицейской операции в связи с "деятельностью, касающейся предыдущих мандатов", до того, как Кая Каллас вступила в должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам в конце 2024 года.

Юлия Шрамко

Обыск
Дипломатка
Кайя Каллас
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель