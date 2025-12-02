Бывшая глава дипломатии ЕС Могерини задержана в Бельгии - СМИ

Во вторник в Бельгии, в Брюгге и Брюсселе, в рамках расследования возможного мошенничества при использовании средств ЕС были задержаны три человека, включая бывшего вице-президента Европейской комиссии и бывшего главу дипломатии ЕС Федерику Могерини, сообщает Le Soir, пишет УНН.

Подробности

Во вторник в дипломатической службе Европейского союза в Брюсселе и нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге были проведены обыски в рамках расследования возможного мошенничества при использовании средств ЕС, сообщила Генпрокуратура ЕС.

В Бельгии провели обыски в дипломатической службе ЕС и Колледже Европы

Всего задержаны три человека, добавили в ведомстве.

"Одна из них – ректор Колледжа Европы Федерика Могерини", - говорится в публикации.

"Бывший вице-президент Европейской комиссии в настоящее время находится под стражей", как стало известно газете Le Soir из достоверного источника, подтверждающего информацию L'Echo.

По данным издания, для допроса был задержан также один из руководителей Колледжа Европы и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей (2021-2025 гг.) итальянский дипломат Стефано Саннино.

"Расследование направлено на расследование подозрений в фаворитизме и возможной недобросовестной конкуренции при предоставлении Европейской службой внешних связей престижному Колледжу Европы девятимесячной программы подготовки будущих европейских дипломатов", - сказано в публикации.

Предполагаемые правонарушения относятся к периоду 2021-2022 годов, а потенциальные обвинения включают: "мошенничество при заключении государственных контрактов, коррупцию, конфликт интересов и нарушение профессиональной тайны", сообщает прокуратура ЕС.

Перед этой полицейской операцией прокуратура ЕС обратилась с просьбой об отмене иммунитета с нескольких подозреваемых, что было предоставлено, также подчеркнула прокуратура ЕС, не называя имен никаких лиц или их должностей.

Официальный представитель ЕС подтвердил агентству AFP, что дипломатическая служба в Брюсселе была одной из целей полицейской операции в связи с "деятельностью, касающейся предыдущих мандатов", до того, как Кая Каллас вступила в должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам в конце 2024 года.