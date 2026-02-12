"Коли ти з Україною - ти перемагаєш!" - Укрпошта випустила поштову марку з Владиславом Гераскевичем

Укрпошта випустила марку із українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем, якого МОК дискваліфікував за "шолом пам'яті". Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.

Ми допрацювали дизайн, щоб він не порушував міжнародні закони, і врахували майже всі ваші побажання. Тепер хочемо офіційно присвятити цю марку нашому олімпійцю Владиславу Гераскевичу! Так як ми не приватний бізнес, ми не маємо право на прямі донати чи благодійну допомогу, бо це зменшить надходження в бюджет (а ми знаємо, що податки то святе) Але ми виготовили 50 унікальних номерних марок – їх безкоштовно передамо Владиславу. Думаю, зі своїм підписом він зможе зібрати певні ресурси на аукціонах