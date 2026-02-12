"Коли ти з Україною - ти перемагаєш!" - Укрпошта випустила поштову марку з Владиславом Гераскевичем
Київ • УНН
На сайті Укрпошти вже можна придбати аркуш із 9 марок "Коли ти з Україною - ти перемагаєш!" Його вартість - 700 гривень.
Укрпошта випустила марку із українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем, якого МОК дискваліфікував за "шолом пам'яті". Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.
Ми допрацювали дизайн, щоб він не порушував міжнародні закони, і врахували майже всі ваші побажання. Тепер хочемо офіційно присвятити цю марку нашому олімпійцю Владиславу Гераскевичу! Так як ми не приватний бізнес, ми не маємо право на прямі донати чи благодійну допомогу, бо це зменшить надходження в бюджет (а ми знаємо, що податки то святе) Але ми виготовили 50 унікальних номерних марок – їх безкоштовно передамо Владиславу. Думаю, зі своїм підписом він зможе зібрати певні ресурси на аукціонах
Додамо
На сайті Укрпошти вже можна придбати аркуш із 9 марок "Коли ти з Україною - ти перемагаєш!" Його вартість - 700 гривень.
Сильні вчинки не завжди приносять медалі. А спорт іноді стає більшим за просто спорт. Сьогодні Укрпошта випускає марку з Владиславом Гераскевичем. Як знак підтримки та поваги. Як фіксацію моменту, коли спортсмен став голосом усієї країни. Є речі, які неможливо дискваліфікувати. Гідність. Памʼять. Вірність Батьківщині. І саме вони важать більше за будь-яке золото світу
Нагадаємо
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).
Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.
Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися у своєму екіпіруванні. Шолом Гайдея мав напис Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Раніше заборони на використання власного екіпірування отримали фристайлістка Катерина Коцар та скелетоніст Владислав Гераскевич.