"Коли ти з Україною - ти перемагаєш!" - Укрпошта випустила поштову марку з Владиславом Гераскевичем

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
16:21 • 11042 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 18072 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 17031 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 21662 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 21381 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 21728 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 23325 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28636 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74418 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49823 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.9м/с
91%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
НАТО фіксує довгострокову загрозу з боку росії та Китаю - Рютте12 лютого, 11:05 • 9650 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 34671 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 17194 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 13216 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ12 лютого, 14:42 • 11178 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 34684 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 77290 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 68658 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 71803 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 78958 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Мілан
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 13229 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 17204 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 43806 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 38203 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 39863 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Дипломатка

"Коли ти з Україною - ти перемагаєш!" - Укрпошта випустила поштову марку з Владиславом Гераскевичем

Київ • УНН

 • 30 перегляди

На сайті Укрпошти вже можна придбати аркуш із 9 марок "Коли ти з Україною - ти перемагаєш!" Його вартість - 700 гривень.

"Коли ти з Україною - ти перемагаєш!" - Укрпошта випустила поштову марку з Владиславом Гераскевичем

Укрпошта випустила марку із українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем, якого МОК дискваліфікував за "шолом пам'яті". Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.

Ми допрацювали дизайн, щоб він не порушував міжнародні закони, і врахували майже всі ваші побажання. Тепер хочемо офіційно присвятити цю марку нашому олімпійцю Владиславу Гераскевичу! Так як ми не приватний бізнес, ми не маємо право на прямі донати чи благодійну допомогу, бо це зменшить надходження в бюджет (а ми знаємо, що податки то святе) Але ми виготовили 50 унікальних номерних марок – їх безкоштовно передамо Владиславу. Думаю, зі своїм підписом він зможе зібрати певні ресурси на аукціонах 

- повідомив Смілянський.

Додамо

На сайті Укрпошти вже можна придбати аркуш із 9 марок "Коли ти з Україною - ти перемагаєш!" Його вартість - 700 гривень.

Сильні вчинки не завжди приносять медалі. А спорт іноді стає більшим за просто спорт. Сьогодні Укрпошта випускає марку з Владиславом Гераскевичем. Як знак підтримки та поваги. Як фіксацію моменту, коли спортсмен став голосом усієї країни. Є речі, які неможливо дискваліфікувати. Гідність. Памʼять. Вірність Батьківщині. І саме вони важать більше за будь-яке золото світу 

- зазначено в описі.

Нагадаємо

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.

Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися у своєму екіпіруванні. Шолом Гайдея мав напис Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Раніше заборони на використання власного екіпірування отримали фристайлістка Катерина Коцар та скелетоніст Владислав Гераскевич.

Антоніна Туманова

СуспільствоСпорт
Державний бюджет
Війна в Україні
Андрій Сибіга
благодійність
Міжнародний союз ковзанярів
Укрпошта
Україна