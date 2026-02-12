"Когда ты с Украиной - ты побеждаешь!" - Укрпочта выпустила почтовую марку с Владиславом Гераскевичем

"Укрпочта" выпустила марку с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, которого МОК дисквалифицировал за "шлем памяти". Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает УНН.

Мы доработали дизайн, чтобы он не нарушал международные законы, и учли почти все ваши пожелания. Теперь хотим официально посвятить эту марку нашему олимпийцу Владиславу Гераскевичу! Так как мы не частный бизнес, мы не имеем права на прямые донаты или благотворительную помощь, потому что это уменьшит поступления в бюджет (а мы знаем, что налоги это святое). Но мы изготовили 50 уникальных номерных марок – их бесплатно передадим Владиславу. Думаю, со своей подписью он сможет собрать определенные ресурсы на аукционах - сообщил Смелянский.

Добавим

На сайте "Укрпочты" уже можно приобрести лист из 9 марок "Когда ты с Украиной – ты побеждаешь!" Его стоимость – 700 гривен.

Сильные поступки не всегда приносят медали. А спорт иногда становится больше, чем просто спорт. Сегодня "Укрпочта" выпускает марку с Владиславом Гераскевичем. Как знак поддержки и уважения. Как фиксацию момента, когда спортсмен стал голосом всей страны. Есть вещи, которые невозможно дисквалифицировать. Достоинство. Память. Верность Родине. И именно они весят больше любого золота мира - указано в описании.

Напомним

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" – как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.

Международный союз конькобежцев не разрешил украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею соревноваться в своей экипировке. Шлем Гандея имел надпись Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". Ранее запреты на использование собственной экипировки получили фристайлистка Екатерина Коцар и скелетонист Владислав Гераскевич.