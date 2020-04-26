Клімат та пандемія будуть пріоритетами головування Німеччини у ЄС - Меркель

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Під час свого піврічного головування в Євросоюзі, яке почнеться 1 липня, Німеччина зосередить свої зусилля як на питаннях боротьби з пандемією коронавірусу, так і на протидії кліматичним змінам. Про це в суботу, 25 квітня, заявила у своєму подкасті канцлерка ФРН Анґела Меркель, передає УНН із посиланням на DW.