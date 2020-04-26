Клімат та пандемія будуть пріоритетами головування Німеччини у ЄС - Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Під час свого піврічного головування в Євросоюзі, яке почнеться 1 липня, Німеччина зосередить свої зусилля як на питаннях боротьби з пандемією коронавірусу, так і на протидії кліматичним змінам. Про це в суботу, 25 квітня, заявила у своєму подкасті канцлерка ФРН Анґела Меркель, передає УНН із посиланням на DW.
“Ми думаємо про майбутнє — і це включає клімат та екологічні питання”, — зазначила вона. Водночас, за її словами, під час головування країни в ЄС на перший план вийде боротьба з пандемією та її соціально-економічними наслідками. При цьому Меркель звернула увагу на те, як “можна в усіх країнах-членах ЄС створити ефективні європейські системи охорони здоров’я”.
Канцлерка Німеччини також сказала, що метою головування країни в Євросоюзі є більш згуртована Європа, яка “краще готова до ХХІ століття, ніж сьогоднішня”.
Раніше цього тижня Меркель закликала німецьких громадян бути готовими до тривалих карантинних обмежень, запроваджених у країні для боротьби з коронавірусом. За її словами, “ми живемо не під час завершальної фази пандемії, а все ще на її початковому етапі”.
За даними німецького Інституту Роберта Коха, в Німеччині станом на ранок 25 квітня кількість померлих пацієнтів, в яких було підтверджено коронавірус, становить 5500 осіб. Кількість інфікованих у ФРН становить майже 152,5 тисячі. Майже 110 тисяч осіб вже одужали у ФРН від коронавірусу. Протягом останньої доби у Німеччині було зареєстровано понад 2000 нових випадків заражень та 179 летальних випадків.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 201 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.