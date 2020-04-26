Климат и пандемия будут приоритетами председательства Германии в ЕС - Меркель

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во время своего полугодового председательства в Евросоюзе, которое начнется 1 июля, Германия сосредоточит свои усилия как на вопросах борьбы с пандемией коронавируса, так и на противодействии климатическим изменениям. Об этом в субботу, 25 апреля, заявила в своем подкасте канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает УНН со ссылкой на DW.