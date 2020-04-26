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Климат и пандемия будут приоритетами председательства Германии в ЕС - Меркель

Климат и пандемия будут приоритетами председательства Германии в ЕС - Меркель

Киев  •  УНН

 • 14468 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во время своего полугодового председательства в Евросоюзе, которое начнется 1 июля, Германия сосредоточит свои усилия как на вопросах борьбы с пандемией коронавируса, так и на противодействии климатическим изменениям. Об этом в субботу, 25 апреля, заявила в своем подкасте канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает УНН со ссылкой на DW.

"Мы думаем о будущем - и это включает климат и экологические вопросы", - отметила она. Однако, по ее словам, во время председательства страны в ЕС на первый план выйдет борьба с пандемией и ее социально-экономическими последствиями. При этом Меркель обратила внимание на то, как "можно во всех странах-членах ЕС создать эффективные европейские системы здравоохранения".

Канцлер Германии также сказала, что целью председательства страны в Евросоюзе более сплоченная Европа, которая "лучше готова к XXI веку, чем сегодняшняя".

Ранее на этой неделе Меркель призвала немецких граждан быть готовыми к длительному карантину, введенному в стране для борьбы с коронавирусом. По ее словам, "мы живем не во время заключительной фазы пандемии, а все еще на ее начальном этапе".

По данным немецкого Института Роберта Коха, в Германии по состоянию на утро 25 апреля количество умерших пациентов, у которых было подтверждено коронавирус, составляет 5500 человек. Количество инфицированных в ФРГ составляет почти 152,5 тысячи. Почти 110 тыс. человек уже выздоровели в ФРГ от коронавируса. За последние сутки в Германии было зарегистрировано более 2 тыс. новых случаев заражений и 179 летальных случаев.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 - летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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