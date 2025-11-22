Кількість жертв російської атаки у Тернополі зросла до 33, знайшли тіло жінки - ДСНС
Київ • УНН
Рятувальники виявили тіло жінки 22 листопада близько 16:00, збільшивши кількість загиблих у Тернополі до 33. Пошуково-рятувальні роботи тривають четверту добу після російської атаки.
22 листопада близько 16:00 рятувальники виявили тіло жінки. Кількість загиблих зросла до 33
Нагадаємо
У Тернополі вже четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки.
Поліція повідомила, що за час трагедії зареєстровано 596 звернень від потерпілих. Із них 344 стосуються знищення або пошкодження житла, ще 91 - пошкодження транспортних засобів.
Як повідомляв УНН раніше, було відомо, що 32 особи особи, з них шестеро дітей. Постраждали 94 людини, серед них 18 дітей. Семеро людей вважаються безвісти зниклими.