Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
14:16 • 7710 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
13:41 • 9228 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
11:14 • 13621 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
11:08 • 17162 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
10:59 • 20046 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 26569 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 41701 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 35124 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 36210 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Публікації
Ексклюзиви
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Кількість жертв російської атаки у Тернополі зросла до 33, знайшли тіло жінки - ДСНС

Київ • УНН

 606 перегляди

Рятувальники виявили тіло жінки 22 листопада близько 16:00, збільшивши кількість загиблих у Тернополі до 33. Пошуково-рятувальні роботи тривають четверту добу після російської атаки.

Кількість жертв російської атаки у Тернополі зросла до 33, знайшли тіло жінки - ДСНС

Кількість жертв у Тернополі після ворожої атаки рф зросла до 33, рятувальники виявили тіло жінки, передає УНН із посиланням на ДСНС.

22 листопада близько 16:00 рятувальники виявили тіло жінки. Кількість загиблих зросла до 33 

- повідомили у ДСНС.

Нагадаємо

У Тернополі вже четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки.

Поліція повідомила, що за час трагедії зареєстровано 596 звернень від потерпілих. Із них 344 стосуються знищення або пошкодження житла, ще 91 - пошкодження транспортних засобів.

Як повідомляв УНН раніше, було відомо, що 32 особи особи, з них шестеро дітей. Постраждали 94 людини, серед них 18 дітей. Семеро людей вважаються безвісти зниклими. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Тернопіль