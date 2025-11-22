$42.150.00
17:42 • 1932 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
16:36 • 6690 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29 • 7210 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45 • 10244 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 12569 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 12121 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 15370 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18388 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 20726 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 26955 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Эксклюзивы
Число жертв российской атаки в Тернополе возросло до 33, найдено тело женщины - ГСЧС

Киев • УНН

 • 2084 просмотра

Спасатели обнаружили тело женщины 22 ноября около 16:00, увеличив число погибших в Тернополе до 33. Поисково-спасательные работы продолжаются четвертые сутки после российской атаки.

Число жертв российской атаки в Тернополе возросло до 33, найдено тело женщины - ГСЧС

Число жертв в Тернополе после вражеской атаки рф возросло до 33, спасатели обнаружили тело женщины, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

22 ноября около 16:00 спасатели обнаружили тело женщины. Число погибших возросло до 33 

- сообщили в ГСЧС.

Напомним

В Тернополе уже четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки.

Полиция сообщила, что за время трагедии зарегистрировано 596 обращений от пострадавших. Из них 344 касаются уничтожения или повреждения жилья, еще 91 - повреждения транспортных средств.

Как сообщал УНН ранее, было известно, что 32 человека, из них шестеро детей. Пострадали 94 человека, среди них 18 детей. Семь человек считаются без вести пропавшими. 

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Тернополь