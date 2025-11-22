Число жертв российской атаки в Тернополе возросло до 33, найдено тело женщины - ГСЧС
Киев • УНН
Спасатели обнаружили тело женщины 22 ноября около 16:00, увеличив число погибших в Тернополе до 33. Поисково-спасательные работы продолжаются четвертые сутки после российской атаки.
Число жертв в Тернополе после вражеской атаки рф возросло до 33, спасатели обнаружили тело женщины, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
22 ноября около 16:00 спасатели обнаружили тело женщины. Число погибших возросло до 33
Напомним
В Тернополе уже четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки.
Полиция сообщила, что за время трагедии зарегистрировано 596 обращений от пострадавших. Из них 344 касаются уничтожения или повреждения жилья, еще 91 - повреждения транспортных средств.
Как сообщал УНН ранее, было известно, что 32 человека, из них шестеро детей. Пострадали 94 человека, среди них 18 детей. Семь человек считаются без вести пропавшими.