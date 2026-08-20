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Financial Times
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Кількість загиблих унаслідок нічної атаки на Київ зросла

Київ • УНН

 • 1708 перегляди

Унаслідок атаки балістичними ракетами на Київ загинули троє людей, 20 мешканців постраждали. Частина столиці залишилася без світла.

Кількість загиблих унаслідок нічної атаки на Київ зросла

Кількість загиблих унаслідок атаки ворога на Київ у ніч на четвер, 20 серпня, збільшилася до трьох. Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Також, за його словами, постраждали 20 мешканців Києва.

14 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці

- констатував Кличко.

Він додав, що частина Святошинського та Соломʼянського районів столиці залишилася без світла, "енергетики наразі зʼясовують причину".

Нагадаємо

Вночі 20 серпня Київ атакували балістичними ракетами. У Святошинському районі зафіксували влучання, у Дарницькому горять нежитлові приміщення.

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Вадим Хлюдзинський

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