Кількість загиблих унаслідок нічної атаки на Київ зросла

Кількість загиблих унаслідок атаки ворога на Київ у ніч на четвер, 20 серпня, збільшилася до трьох. Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує УНН.

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Також, за його словами, постраждали 20 мешканців Києва.

14 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці - констатував Кличко.

Він додав, що частина Святошинського та Соломʼянського районів столиці залишилася без світла, "енергетики наразі зʼясовують причину".

Нагадаємо

Вночі 20 серпня Київ атакували балістичними ракетами. У Святошинському районі зафіксували влучання, у Дарницькому горять нежитлові приміщення.

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