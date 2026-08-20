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Число погибших в результате ночной атаки на Киев возросло

Киев • УНН

 • 27096 просмотра

В результате атаки баллистическими ракетами на Киев погибли три человека, 20 жителей пострадали. Часть столицы осталась без света.

Число погибших в результате ночной атаки на Киев возросло

Количество погибших в результате атаки врага на Киев в ночь на четверг, 20 августа, увеличилось до трех. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

Также, по его словам, пострадали 20 жителей Киева.

14 из них госпитализировали. Остальным медики оказали помощь амбулаторно или на месте

- констатировал Кличко.

Он добавил, что часть Святошинского и Соломенского районов столицы осталась без света, "энергетики сейчас выясняют причину".

Напомним

Ночью 20 августа Киев атаковали баллистическими ракетами. В Святошинском районе зафиксировали попадание, в Дарницком горят нежилые помещения.

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Вадим Хлюдзинский

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