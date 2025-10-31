Кількість загиблих росіян в Україні наприкінці жовтня зросла майже на 7 тисяч осіб - BBC

В період з 16 по 31 жовтня 2025 року кількість загиблих російських окупантів в Україні зросла на 7 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на російську службу BBC.

Деталі

Журналісти спільно з проектом "Медіазона" та командою волонтерів з відкритих даних встановили імена 143 087 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. За останні два тижні ця кількість зросла майже на сім тисяч осіб (6 801 осіб).

Кількість загиблих добровольців продовжує зростати і зараз становить 30,5% всіх встановлених втрат. Частка ув'язнених поступово знижується і зараз становить 13% (для порівняння - рік тому на воюючих ув'язнених припадало 19% всіх встановлених смертей).

Нагадаємо

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що в період з 24 лютого 2022 року по 31 жовтня 2025 року в Україні загинуло 1 141 830 російських окупантів.