Число погибших россиян в Украине в конце октября выросло почти на 7 тысяч человек - BBC

В период с 16 по 31 октября 2025 года количество погибших российских оккупантов в Украине возросло на 7 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на русскую службу BBC.

Детали

Журналисты совместно с проектом "Медиазона" и командой волонтеров по открытым данным установили имена 143 087 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину. За последние две недели это количество возросло почти на семь тысяч человек (6 801 человек).

Число погибших добровольцев продолжает расти и сейчас составляет 30,5% всех установленных потерь. Доля заключенных постепенно снижается и сейчас составляет 13% (для сравнения - год назад на воюющих заключенных приходилось 19% всех установленных смертей).

Напомним

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что в период с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года в Украине погибло 1 141 830 российских оккупантов.