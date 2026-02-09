Кількість скарг на дії ТЦК зросла у 333 рази з початку повномасштабної війни - Лубінець
Київ • УНН
Кількість звернень щодо дій ТЦК та СП зросла у 333 рази з початку повномасштабного вторгнення. Це свідчить про системні проблеми з дотриманням прав людини під час мобілізації.
Кількість звернень громадян до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо дій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зросла у 333 рази. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
За його словами, така динаміка свідчить про системні проблеми з дотриманням конституційних прав людини під час здійснення мобілізаційних заходів. Він наголосив, що ТЦК та СП не мають права силоміць затримувати громадян, утримувати їх чи вилучати особисті речі, адже це є прямим порушенням Конституції України та Європейської конвенції з прав людини.
Цю позицію омбудсман озвучив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розглядає питання дотримання прав громадян у процесі мобілізації. Він також зазначив, що найближчим часом оприлюднить розширені дані та детальну статистику звернень щодо дій ТЦК та СП.
Нагадаємо
Лубінець зустрічався з омбудсменкою рф москальковою: вони обмінялися листами військовополонених, узгодили доставку посилок для них.