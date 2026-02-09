$43.050.09
Ексклюзив
16:18 • 2462 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 5138 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 18784 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 34305 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 37970 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 54704 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 52843 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42326 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40608 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27112 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Кількість скарг на дії ТЦК зросла у 333 рази з початку повномасштабної війни - Лубінець

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Кількість звернень щодо дій ТЦК та СП зросла у 333 рази з початку повномасштабного вторгнення. Це свідчить про системні проблеми з дотриманням прав людини під час мобілізації.

Кількість скарг на дії ТЦК зросла у 333 рази з початку повномасштабної війни - Лубінець

Кількість звернень громадян до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо дій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зросла у 333 рази. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

За його словами, така динаміка свідчить про системні проблеми з дотриманням конституційних прав людини під час здійснення мобілізаційних заходів. Він наголосив, що ТЦК та СП не мають права силоміць затримувати громадян, утримувати їх чи вилучати особисті речі, адже це є прямим порушенням Конституції України та Європейської конвенції з прав людини.

Цю позицію омбудсман озвучив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розглядає питання дотримання прав громадян у процесі мобілізації. Він також зазначив, що найближчим часом оприлюднить розширені дані та детальну статистику звернень щодо дій ТЦК та СП.

Нагадаємо

Лубінець зустрічався з омбудсменкою рф москальковою: вони обмінялися листами військовополонених, узгодили доставку посилок для них.

Андрій Тимощенков

СуспільствоПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Верховна Рада України
Україна